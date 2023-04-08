總統蔡英文於4月7日晚間返抵國門，中國廣東海事局發布航行警告，4月7日11時至15時將在珠江口附近海域進行射擊訓練。早一天媒體報導，中國南部戰區海軍「山東號」航母/17、054A型護衛艦柳州號/573及901型綜合補給艦查干湖號/905等由南海經巴士海峽進入西太平，可能巧遇美軍航母「尼米茲號」也在日本沖繩以南附近海域活動。中美兩軍航母在台灣東部海域形成對峙，隔空叫陣。

7日上午我國防部公布，偵獲共軍殲-16戰機1架，在接近福建與廣東交界處之台灣西南國際空域我防空識別區邊緣；另1架卡-28反潛直升機，在台灣西南國際空域，接近巴士海峽。並且共艦3艘次在台灣周邊海域活動。日本防衛省統合幕僚監部也於6日晚間先後公布，5日東部戰區海軍第六驅逐艦之對所屬054A型護衛艦/599，經日本與那國嶼與台灣之間水域北上外，一艘電子偵察艦791由東海經宮古海峽進入西太平洋。

如果單從美軍「尼米茲號」航母在日本沖繩以南所處之位置，回顧去年底中國北部戰區海軍「遼寧號」航母大約也在在上述海域周邊之日本大東島左右側活動，此舉令人遐想。

但從近期美軍「尼米茲號」航母公開動態，4月3至4日和日本、南韓海軍艦船約8艘等在南韓濟州島外海的東海海域，進行反潛聯合演習南行，可能將返回駐日本海軍基地休整補；然期間可能航經日本沖繩以南海域時，正逢6日日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機在琉球以南之宮古島附近海域失事，是否航母艦隊協助日本協尋或警戒之任務，尚待證實。

其次，從以往中國「遼寧號」航母護衛與後勤支援之水面兵力約5艘，但此次日本僅公布054A型護衛艦與901型綜合補給艦各1艘，如此薄弱的航母護衛兵力，難怪媒體引述我方軍方人士與軍事專家稱，面對中國航母編隊，首打以航速慢、防護力弱之補給艦為主。

但從我方近日公布共艦在台灣周邊海域活動總艘次為3、以及中國「山東號」航母編隊3艘航經巴士海峽，前者總艘次也沒增加、台灣西南又有卡-28艦載反潛直升機出現，定有東部戰區海軍驅護艦在此與原先台灣東南海域一艘作戰艦、東部戰區電子偵察艦791進入西太平洋推斷支援情蒐任務等情況，可見東部戰區海軍兵力有支援「山東號」航母首次試驗性質之遠海訓練任務，之所以如此放心，是否水下有潛艦部隊在航母周邊水下擔任警戒與伏擊任務，仍有待持續關注。

最後，國內媒體就在我總統7日返台晚間前，報導共軍將在4月7日11時至15時將在珠江口附近海域進行射擊訓練，兩者引發過度聯想。近日，中國海事局4月7日0530時至1400時在遼東灣四點連線範圍88.1 平方公里內進行軍事演習、以及4月7日1100時至1500時在廣東珠江口南南西100公里處四點連線海域381 平方公里內進行射擊軍事演習。回顧，前兩者為年度例行性小規模演習，我國人無須擔心。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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