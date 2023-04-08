前總統馬英九結束中國大陸祭祖行，返台在機場發表談話，表示這趟旅程下來，他發現最重要的一點，九二共識又活過來了！他用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以盡速恢復交流與對話。

馬英九也表示，除了祭祖之外，他也帶著年輕學子與大陸學生交流，3場大學包含武漢、湖南、復旦的兩岸學生座談，效果超乎預期。每一場結束後要上車時，兩岸同學還在依依不捨的交換聯繫方式，這讓他對兩岸重新交流，產生無比的信心。年輕人是未來，越早交流來往，越認識彼此，往後發生衝突的機率越低。他踏出了第一步，他也邀請大陸的同學回訪台灣，他和馬英九基金會都會好好接待。

蔡英文在美國與媒體茶敘稱馬英九一個中國憲法論述是停留在1970年代，現在已是2023年，現在的情境有一個清楚事實，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬。蔡英文自己有些認知錯亂，身為中華民國總統的蔡英文卻絕口不提中華民國，言必稱台灣，台灣也好台灣共和國也罷。終究是海市蜃樓。

根據媒體幾份民調結果都顯示，台灣民眾對於馬英九都持肯定態度，認為他符合憲法規定、為國民黨加分、表達台灣的想法、傳達台灣民眾不願打仗的心聲、他還蠻勇敢的、這些台灣民眾直覺的反映及表達，可以做為蔡英文政府的參考，抗中保台不如和平保台，和平保台不如和平又發展保台。

客觀來看，馬前主席率團訪陸，在台是譽多於謗，贊成多於反對，特別是從參加學生的反應來看，顯然帶來不一樣的衝擊與認識。姑且不與蔡英文總統訪美所帶來的兩岸緊張相比。馬訪陸可以減少兩岸關係衝擊。降低兩岸衝突的可能性，減緩兩岸全面引爆危機的風險。

其實蔡英文總統也可以訪陸，但必須要有一個兩岸敲門磚，就算不承認九二共識，至少也要有一個替代論述；同樣，馬英九前總統也可以訪美，加強美台間溝通管道，好讓美國能夠更清楚國民黨的主張。

前總統馬英九訪陸過程中多次提及「中華民國」和「總統」，彰顯中華民國主權及尊嚴，除打臉民進黨外，也要請問民進黨對保衛中華民國，出了什麼心力？除了邦交國越來越少以外，國際活動空間也越走越窄，邊緣化的情況十分明顯。

對於馬英九訪陸對於國民黨來說，更加確認九二共識的權威性及重要性；對於國民黨的大陸政策也指出清楚的方向；同時對於國民黨未來參選大位的候選人產生一錘定音的拘束力。

馬英九帶給兩岸的最大貢獻在於「大交流及未兩岸和平再現生機，同時也彰顯中華文化慎終追遠的美德，馬英九真情流露，確實感染兩岸民眾；一方面馬英九訪陸，從「九二共識」談「一中」各表；另一方面現任總統訪美，不談「中華民國」，卻大談「台灣」；前後任總統在中美「各自表述台灣」，所帶來的結果不同，也清楚看出和平與非和平的路線區別。

總之，馬英九為自己的歷史定位拼搏，或許時間有些晚，但還是有其必要性；兩岸交流有充分的必要性，青年交流尤為重要，以目前兩岸當今情勢，未來還有很大的發展空間，兩岸雙方都要替兩岸青年交流創造條件，力促交流環境健康化。中華文化是兩岸和平發展的重要基礎。兩岸要和平並非天上掉下來的，避險避戰謀和是兩岸的主流民意，也是兩岸交流增進互信、促進融合發展的有效方式。

（作者為中國文化大學國發大陸所教授）

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