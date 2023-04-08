賴清德在言論自由日出席鄭南榕追思會說，台灣不能再出現外來統治，大家要團結才不會走回黑暗年代。這席話，顯然又是嘗試以二分法對國民黨扣紅帽，用意識形態製造敵我，替總統大選的「反中牌」暖身，代價卻是讓台灣每隔4年就得陷入無謂的分裂，民進黨不該再繼續打著團結反團結。

「團結」這兩個字，似已成為賴清德的演講標配。例如，3月30日他在募款餐會說，只要台灣人團結，再艱難都能守護主權；同日，在褒忠亭義民爺祭典也說，義民精神就是團結，請客家鄉親團結守護台灣。他口中的團結，到底是追求2300萬人的凝聚，亦或是唯有支持民進黨才是唯一途徑？

或許民進黨不會承認自己是靠分裂族群來攫取政治能量，但回顧幾次總統大選的策略，2000年是催化省籍情結，高舉台灣人出頭天；2004年利用防禦性公投，號召統獨對立；2016年打著拒絕深化兩岸關係，將國民黨與賣台畫上等號；2020年則端出芒果乾，將非綠打成中共同路人。

然而多數時候，台灣主流民意對於中華民族、中華文化是存有一定程度的認同，但每當大選將屆，又會在政治人物煽動下，搞得大家好像真是非藍即綠、非獨即統。

這種因政治競爭而被刻意製造的裂痕，讓總統選舉變成不是在選政府，而像在選國家。矛盾的是，民進黨明明將「追求正常國家」視為目標，實際卻又總讓國家的概念因選民認同感的差異而故意弄得模糊。

三天兩頭高喊團結的賴清德，若真心想團結國人、讓國家變得正常，就請先從自己做起，別讓團結變成說一套、做一套的口號。