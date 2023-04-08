郭台銘為當年負氣出走向國民黨道歉，此一負氣，基本上是導因於「負」而來的，儘管他以「年輕氣盛」來緩解，但無論是從年齡、閱歷，以及其精到的商業手腕來說，當然是很難取信於人的。從種種跡象看來，郭台銘因「負敗」而「氣憤」，是絕無逭脫可能的，這也充分展現了他一貫的「霸道」風格。

霸道的人，通常是不會承認自己的錯誤，因此往往理直氣壯，貶斥一切曾經導生其「負敗」的對象，此所以他會對當初千方百計拉攏，甚至巧開方便之門的國民黨口出惡言，極盡其羞辱之能事地批判國民黨為「迂腐的政黨」，並對經常與其持論相反的新聞媒體戴上紅帽子，這對民主所強調的言論自由，更是莫大的傷害。

郭台銘的「鞠躬道歉」，足足拖延了近4年之久，且道歉的對象，顯然還不夠周全，郭台銘難道不應該向泛藍選民、韓國瑜及被羞辱的媒體道歉嗎？郭台銘的道歉，被許多人質疑權謀十足、誠信不足，光憑一個鞠躬，一句道歉，當然是不夠的，後續應該用什麼態度，來證明他能虛懷以待、真誠改過呢？

郭台銘在引進復必泰疫苗的舉動上，過程中似乎還是戰戰兢兢，連一句重話都不敢批評，末了還鄭重感謝民進黨政府的「核准」，這樣的委屈求全，想來是必有其難以言告眾人的隱痛。郭台銘實在有必要讓民眾知曉民進黨是如何蠻橫地「以疫謀獨」，甚至「謀財害命」的惡劣行徑。如果不嚴厲指斥民進黨，又如何讓民眾得知其的確有「下架民進黨」的決心與魄力？

郭台銘對未能出線將全力支持提名人的宣示，是否又是虛晃一招的「權謀」之計？是不是應該更具體的以行動來證明這次說的不是「空話」呢？

郭台銘財力雄厚，應當國民黨三番五次拉攏他的最主要原因。但是，政治的複雜度，遠遠不是單純的企業經營所能比的。在企業中，各級主管分層負責，凡是不符公司運作規律的人，大可將他開除；但是，政黨政治可不是如此，有很多的派系領袖，意見相衝突時，不但可以掀翻桌子、一拍兩散，甚至還可以拉走自家人脈，架空政黨。郭台銘將如何平服國民黨內對他不滿，甚至已有嫌隙的各路人馬？

目前國民黨內的徵召應是侯、郭之爭，鹿死誰手變數還很多，尤其是民進黨和綠網軍虎視眈眈，見縫插針、挑撥離間、造作假消息、製作偽民調的動作，是絕對變本加厲的。當然，民眾最關切的還是，郭台銘如果未能出線，能否信守諾言對出線者予以鼎力支持？

（作退休大學教授）