前總統馬英九與總統蔡英文4月7日終於回到台灣了！馬英九在中國大陸講「中華民國、中華民國在大陸、中華民國憲法、台灣總統」，蔡總統過境美國洛杉磯，會晤眾議院議長麥卡錫及18位跨黨派國會議員，藍綠支持者都很嗨，事實上，繞著地球跑這麼多天，誰也沒跑出「中美共管台灣」的手掌心！

馬英九的部分比較容易理解，中國大陸為他廣開言路，能在中國大陸講出過去被民進黨嘲諷消失的「一中各表」，這回證明「九二共識」還真有「一中各表」這個共識，而且不是在兩岸之外的第三地講，是「侵門踏戶」到大陸趴趴走、四處講，甚至跟中共官員講，十足給了馬英九一個歷史級別的大禮包，自然有「兩岸和平」的用意。台北市議員徐巧芯戴上台獨人士面具前往接機，就足以說明台獨人士誤判情勢的錯愕，說有多尷尬就有多尷尬。

蔡英文的部分就複雜多了，畢竟現任總統出訪是花納稅人的錢，總得拿出匹配的成績交代。不過，蔡政府行前高調喊要去智庫演講、會見麥卡錫，最後幾乎全改成閉門會議；遭矮化為私人行程；台灣總統被美國人稱呼為嘉賓、閣下；麥卡錫說美國的「一中政策」不變，也不會邀請蔡英文去華府國會演講，他目前也沒有率團訪問台灣的計畫，如果要去也是以「個人名義」……

麥卡錫他還說，要繼續對台軍售壯大武裝力量，提升自衛能力，維護台灣區域和平。提到和平就好笑了，簡單兩句話，麥卡錫不能違反美國「一中政策」，但要繼續賣台灣軍火。試問，沒有突破美國「一中政策」，聽到又要軍售台灣，值得蔡總統大費周章跑大半個地球嗎？

外媒披露雙英出訪前，中共外事辦主任王毅與美國國安顧問蘇利文秘密通話，蔡總統真以為跟共和黨蓬佩奧、麥卡錫麥克麥克，執政的民主黨還會跟妳麻吉麻吉？把台積電騙成美積電，總得幫張忠謀解決晶片補助款吧；川普、拜登兩任已批准二十批次軍火早就破了歷任總統紀錄了，這次訪美還要加碼買？買軍火跟吸鴉片又有什麼不一樣？

馬英九、蔡英文都是美中兩國打出來的「台灣牌」，中國大陸讓步了，美國卻把蔡政府耍得團團轉，最後還是美國利益至上！蔡政府該清醒了，外交虛華一場空，回神亡羊補牢雞蛋荒、沿海浮屍、詐騙拐賣到緬甸的靜宜女大生，說好的社會安全網一再跳票，老百姓恚怒可是會用選票教訓執政黨的。

（作者為資深媒體人）

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