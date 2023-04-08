前總統馬英九12天赴陸祭祖之旅落幕，相較綠營行前冷嘲熱諷，到現在的氣極敗壞，陸委會不改民進黨政府逢馬必反的直覺反應，連番砲轟「落入統戰陷阱」、「矮化台灣」云云。

但馬英九作為中華民國前元首，不顧大陸禁忌，在中國大陸說出「中華民國」、「前總統」，甚至「台灣總統」等稱呼，表明了中華民國存在的事實。可以說，綠營當初要他喊話的部分，他都一一做到了，更已經向大陸與全球宣示中華民國依舊存在。如果這就是陸委會所說的「被統戰」，或許是中國大陸民眾被馬英九統戰；最起碼是收攬了對岸希望降低敵意，希望和平的民心，對於緩和形勢絕對有幫助。基於捍衛中華民國的立場，應該是肯定、按讚才對，但為何綠營和側翼還這麼氣急敗壞？

事實上，馬英九的談話不卑不亢，捍衛了中國民國的尊嚴，不但讓民眾刮目相看，認為他頗有膽識；另方面，此行也可說達到了兩岸對立降溫、重啟兩岸求同存異空間等成就，並以身體力行方式證明了中華民國存在。當然這些都是綠營及側翼絕不樂見的結果。

其實馬前總統此行難能可貴之處，就是在中美對抗升溫、兩岸緊張之際，有效降低了兩岸雙方的敵意。畢竟在民進黨抗中保台路線操作下，兩岸民間這幾年陷入交流越來越少、攻訐越來越多的敵意螺旋中，相罵無好話，惡言相向久了，雙方民間敵意因隔閡而持續升高，讓綠營側翼得以大玩搧風點火的把戲。

但馬英九此行所到之處，受到大陸民眾熱烈歡迎與高度關注，不但打破綠營行前認定會遭冷落的酸言酸語，甚至大陸人民散發出來的善意，完全不像民進黨所宣導的充滿對立，更有助緩解兩岸人民在這幾年間積累的敵意，也為一攤死水的兩岸關係帶來一絲復甦的曙光；台灣人民也總算可以暫時遠離民進黨「抗中保台」的戰爭路線陰影，大喘一口氣。

其次，馬英九此行勇於在大陸為國家發聲，在對岸證實了中華民國的存在與尊嚴，更打亂了綠營的算計，戳破民進黨長期以來否定中華民國、卻拿著中華民國名器幫台獨「借殼上市」的謊言。

更因為馬英九走出了一條兩岸互動的新路，把僵局與誤解打開，並重新回到憲法一中、憲法九二的正確道路。也讓「九二共識就是一國兩制」、「一中就是併吞台灣」等污名話術遭到民眾重新檢視；也凸顯了台獨路線和兩國論，才是兩岸敵意螺旋上升的主因。

事實上，綠營雖然全力抹黑馬英九與九二共識，還稱其主張「不合現況、悖離民意」。但民進黨政府緊抱不放的ECFA，難道不是據九二共識協商簽署？試問，其他還在運作的協議又從何而來？這些問題，民眾都看在眼裡，因此儘管綠營全力貶損馬英九，但民間反應卻截然不同。

綜言之，馬英九此行可能最重要的貢獻，在於他重啟了兩岸求同存異、協商對話可能；加上陸方並未反駁馬英九憲法一中論述的兩岸交流基礎，證明在憲法九二的基礎上，其實還有「存異求同」的彈性與空間。

也因為馬英九的憲法一中、憲法九二論述，闡述兩岸雖有分歧，但雙方憲法都屬一中架構，都符合一中原則的提法，衹要看看憲法就知道，完全根據《中華民國憲法》，也完全沒有違憲或違法。反之，陸委會作為主管機關，官員卻只能罔顧現行憲法和《兩岸人民關係條例》的明文規定，用政治話術硬掰下去！

在兩岸僵持已久的局面下，馬前總統此行成果殊為不易。期待兩岸之互動回歸正軌，也回到彼此真誠面對、共同追求和平發展的良性互動上，共創雙贏，並繼續深入交流。千萬不要讓兩岸人民重回兵凶戰危的惡夢！

（作者為立法委員）

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