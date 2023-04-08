馬英九與蔡英文分別到中國大陸與美國走了一趟，雙方陣營都對對方提出了質疑與批判，但是兩岸和平的曙光並沒有乍現。

兩岸目前還是內戰結構，即雙方各自主張其主權是唯一，政治關係為敵對。「九二共識」是兩岸迄今為止能夠有互信的政治基礎。所謂「九二共識」，其實應該稱「九二理解」更為清晰，因為「九二理解」內有兩個共識、一個無共識。兩個共識為「堅持一個中國」、「謀求國家統一」；一個無共識，即台北方面主張「一中」的內涵可以「各表」，但是北京認為1992年兩岸進行的是事務性協商，並不需要對「一中」的內涵進行確定，只要雙方面共同堅持一個中國即可，因而只是尊重台北的表述，並沒有同意。

「九二理解」為兩岸的事務性交流做出了巨大的貢獻，雙方在馬英九時期簽署了23項協議，但是兩岸在法理上仍處於內戰狀態，雖然外交上休兵，軍事上相互克制，但是絕對沒有創造和平，只是沒有發生衝突而已。

兩岸關係的核心是政治問題。馬英九執政的「只經不政」，不想解決兩岸政治敵對與難題，「維持現狀」政策的結果，等於是維持兩岸敵對關係的現狀，簡單地說，就是一個「拖」字。

馬英九8年執政的後期，對「九二共識」的認知也開始發生變化，將「九二共識」等同於「一中各表」。2016年以後，在野的國民黨對九二共識的認知出現了動搖，有的主席主張要重新檢討九二共識，或換個共識；有的主席認為九二共識是個沒有共識的共識，並主張要更親美。他們基於選舉考量，對兩岸政治難題採取「閃」的立場，這也是為何黨中央消極面對馬英九的大陸行，因為他們不認為馬英九在大陸的「一中各表」會有助於國民黨年底的選舉。

2016年蔡英文執政以後，不接受九二共識，因此，兩岸事務交流的政治基礎沒有了，政治敵對更加深。兩岸關係自此從馬英九的「拖」走向蔡英文的「鬥」，台灣完全倒向美國，在美中對抗的大結構下，蔡英文成為美國抗中的前沿棋子，戰爭的陰影更加籠罩台灣。

馬英九此行最大的成果，就是在大陸將「一中各表」做了表述，北京雖然給了馬英九很大的立場表述言論空間，但「一中各表」並非北京官方認可的立場，也不足以解決兩岸政治難題，僅憑「一中各表」，兩岸也無法有政治上的「和」。

馬英九此行，對國民黨的挑戰是要否再回到「一中各表」，即由「閃」回到「拖」，對民進黨的挑戰，則是面臨要「拖」或「鬥」才是較好的選擇。對於美國來說，台北對北京採「拖、閃、鬥」都符合美國的戰略利益，也都算是「親美」的範疇。因此，美國對於馬英九與蔡英文的表現，都會是滿意的。

馬英九與蔡英文此次的陸美之行，新聞性很大，但是對目前美中台關係的結構幾乎不會有任何影響，兩岸也沒有任何和平曙光的跡象。民進黨不會擔心馬英九此行會挑戰到民進黨的「親美備戰抗中」大論述，因為「拖」與「閃」也需要親美備戰，未必在論述上能贏得過「鬥」。

兩岸如果要走向「和」，唯一的方法，就是溝通對話進入深水區，將兩岸的政治難題一一解決，結束兩岸敵對關係，才能有和平。「和」才是國民黨的強項，也應該是國民黨的選擇，更將是國民黨能夠贏得2024年大選的利器。

（作者為孫文學校總校長）