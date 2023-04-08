蔡英文總統在加州會晤麥卡錫後，大陸的海警巡航、軍事演習陸續而來，但台灣社會的關注熱度似乎低於去年裴洛西來台風波，反倒是登陸歸來的前總統馬英九與蔡英文圍繞兩岸論述的激辯，更能掀起輿論浪花。當「文鬥」比「武鬥」引人矚目，對兩岸關係其實是好事。

堅持憲法 可保尊嚴

當然，馬、蔡兩位前後任總統的文鬥，並非北京眼中的統獨之爭，而是保障台灣安全與利益的兩條路線、兩套論述之爭。馬英九用行動證明了九二共識的有效性，也讓台灣社會還「馬英九路線」一個公道：堅持《中華民國憲法》下的兩岸關係定位，兩岸可以和平交流、溝通對話，中華民國的空間不會受外力擠壓，台灣在面對大陸以及國際社會時也可保有尊嚴。

反觀「蔡英文路線」其實沒有獨創元素，倒是像李登輝與陳水扁路線的拼接：繼承了李登輝的兩國論，卻拋棄了李任內的兩岸溝通；擱置了陳水扁的法理台獨，卻繼承了民進黨反中的DNA。唯一帶有個人特色的部分，就是蔡總統幾乎完全倒向美國，把台灣推向國際地緣政治鬥爭的驚濤駭浪之中，這與李、扁二人寧可得罪美國也要爭取自主性，形成鮮明對比。

令人啞然失笑的是，馬英九在大陸當著大陸官員指出，「台灣地區和大陸地區都是中華民國」之後，蔡總統居然以「這是1970年代論述」回應。蔡總統自己也知道，這段話的確是《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》上白紙黑字的內容，無法否認。但蔡總統忘了嗎？2016、2020兩次就職演說中，不就是因為鄭重承諾會以憲法和兩岸條例處理兩岸事務，才獲得美方認可和陸方容忍嗎？

台灣社會在需要兩岸和平、與大陸交流的同時，仍尋求與美國在自由民主、國際事務產生聯結，因而「親美和陸」保障兩岸和平與台灣安全，這是台灣社會的共識。從這個意義上，無論是馬前總統訪陸，還是蔡總統訪美，都是台灣主流民意的一體兩面。區別在於，馬英九獲得北京極高尊重與禮遇，證明了台灣可以有尊嚴、有智慧地「和陸」，但蔡英文「親美」實質是「聯美抗中」，為了保住民進黨的利益、甚至是為美國人爭取利益，而非真為了台灣人民的福祉。

「親美」本沒有錯，鄧小平曾說過，凡是和美國搞好關係的國家都富起來了。但民進黨的親美，不僅親錯了方法，更親錯了對象。從蓬佩奧、歐布萊恩到麥卡錫，都是清一色尋求美中脫鉤、不惜在台海製造戰爭的右翼指標人物。民進黨政府把台灣捲入美國政黨內鬥的漩渦中，也把台灣推向美中博弈的刀光劍影。這不是真正的親美路線，也不是真正的愛台保台，所以才會讓台灣社會的「疑美論」蔓延。

和平交流 更得民心

在歷史、文化上，兩岸同屬中華民族、都是中國人；在政治上，兩岸關係是台灣地區和大陸地區的平等關係，治權互不否認，主權同屬中華民國、雙方採取求同存異的態度。這是馬英九向大陸清晰表達的立場，也找回九二共識下本應存在的戰略模糊空間。令人欣慰的是，陸方對馬前總統表述中華民國，罕見展現「不否認」的默契，說明北京仍有耐心、有誠意面對兩岸既有政治分歧，透過持續交流彌合雙方鴻溝。

去年8月裴洛西來台後，大陸以圍台軍演強硬措施為主，採取「後發制人」策略。而此次蔡總統會晤麥卡錫之前，陸方藉由邀請馬前總統訪陸，並給予他在大陸充分論述空間，讓台灣社會提前感受到大陸無意「武統」台灣、希望對話協商解決的善意，此乃「先發制人」的策略。兩相比較，今年 「先發制人」對台灣民意的效果，遠比去年「後發制人」要更加正面。

此次大陸對台反制範圍比上次小，中共軍演也從去年8月實戰氛圍較濃的「演訓行動」，降低為「戰備警巡」和「演習」，象徵意義大於實質意義。我們希望北京能感受到：和平牌、交流牌，遠比軍事牌、制裁牌，更能爭取台灣民心、邊緣化台獨的抗中力道。兩岸和平需要「化硬為軟」的政治智慧，而非「硬的更硬」的惡性循環。