獨派教授許維智在政論節目稱，前總統馬英九若敢在赴陸行程喊「中華民國」4個字，就會號召所有獨派教授到機場接機。台派精導（精神導師）翁達瑞，隨後也在臉書上號召所有台派人士到機場幫馬前總統接機。結果是「萬人響應，一人到場。」空口打嘴炮，接機沒人到！

台派很搞笑。明明最愛講「一邊一國」，結果馬英九前總統跑到中國去天天喊「中華民國」，以行動實踐了一邊一國，這些台派反而罵他賣國。這證明了台派人士的勇氣不僅廉價而且虛偽，都是岳不群之流。

老實說，從前的台派還有些硬骨頭，為了台獨理想會不惜犧牲生命。但是現在的台派，尤其是蔡英文執政以後，已經被收編的服服貼貼，不聽話的就讓他流亡海外。所以現在的台派基本上是沒有骨頭的，如果硬要說的好聽一點，那就是像海綿體，雖然沒有骨頭，但是該硬的時候還是會硬。

什麼時候硬呢？顧名思義，當然是自嗨自爽，看A片的時候硬。不過這裡的A片跟我們所認知理解的A片不太一樣。基本上，會讓台派高潮的A片有三類：抗中保台、罵國民黨、和台灣南波萬。

「抗中保台」堪稱是台派的上等春藥，基本上是已經與大腦連結在一起的藥性反射動作，只要聽到反中，就會爆發大量多巴胺，讓台派信眾進入一種如痴、如醉、如夢、如幻的感官體驗，與攝入迷幻劑後的狀態非常相似。

「罵國民黨」則是台派專屬的充氣娃娃，保證可以滿足台派信眾不同的角色扮演與體位需求。雖然國民黨青春遲暮，已經從充氣娃娃變成了飛機杯，但是對於台派而言寥勝於無，必要的時候還是可以解燃眉之急。

「台灣南波萬」基本上算是夢遺等級，就是在睡夢中如史詩般纏綿悱惻、翻雲覆雨的「神仙體驗」，可以讓人一覺醒來，久久難忘，方其夢也，不知其夢也！

其實，還有第四樣東西能夠讓台派高潮的，那就是「消滅中華民國」。不過適逢選舉，蔡英文總統龍體欠安，所以只好把中華民國加減當補藥吃。但是對蔡而言，這中華民國只能當自慰的炮房用，台派信眾是不屑住在其中的。

這些台派明明是非常討厭「中華民國」，又非常不喜歡「國旗」和「國歌」，但是這些騙子不敢正名制憲，所以時不時都還要虛情假意一下。其實海綿體並不可恥，但是拿個假陽具到處招搖撞騙，那就真的是太沒出息了！

不過台派這些海綿體只要遇到了美國、日本、還有西方的洋人，都會自動變成太監，至於是怎樣被閹割掉的，細節就不得而知了。

文末，看倌千萬不要以為海綿體是損人的詞。自有人類以來，海綿體所帶給我們的快樂與興奮，大家都是親歷其境，有目共睹的。因此希望台派人士不要妄自菲薄，相反地，應該要引以為傲才是。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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