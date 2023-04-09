鴉片戰爭前後綿延了共20年，由清道光帝20（公元1840）年到清咸豐帝10（公元1860）年。這20年之間，華夏大地還冒出來個13年的華夏有史以來最大變亂──洪秀全先生太平天國的革命起義（咸豐1～同治3─公元1851～1864年），這道光帝和他的兒子咸豐帝父子檔，若有職業的選擇自由，可能都不會選擇當皇帝吧！試看道光帝的最後10年（公元1841～1850─道光21～30）：

道光21（公元1841）年，英軍依《穿鼻草約》占香港島，道光帝大怒不予承認，把主簽早約的琦善革職，押京審理後賜死。

道光22（公元1842）年7月，英人也不承認《穿鼻草約》，認為獲益太少，也把英國主簽的代表義律革職，另換統領率英軍攻臨南京，清廷無奈議和，簽訂《南京條約》，承認英占香港島，割地賠款共2100萬兩。

道光23（公元1843）年8月，訂《中英五口通商章程》。

道光24（公元1844）年中美簽訂《望廈條約》、中法簽訂《黃埔條約》。

道光26（公元1846）年正月，在列強要求下正式解除對天主教的禁令。

這一連串喪權辱國的打擊，加以要繳納賠款，心理上的難堪及施政上的艱困，已夠頭疼了；而其時在廣西洪秀全的起義活動，也正在冒頭。前文提到洪秀全於公元1836年（清道光16）在廣州，研讀《勸世良言》，隨後洪秀全就在廣西一帶活動。據道光21（公元1841）年時全國狀元龍啟瑞（嘉慶19～咸豐8─公元1814～1858，廣西桂林人），在其致《上梅曾亮先生書》中有這樣的記載：「宰相（穆彰阿）風示旨意，謂水旱盜賊不當以時入告。督撫受戒，莫敢復言；金田會匪（指洪秀全們的活動）萌芽於道光14～15年（公元1834～1835），某作秀才時已微知之，彼時不肯辦盜，則所謂窺時相（穆彰阿）旨意是也。」

由這位狀元的私函可知，洪秀全們的活動，是很張揚的，道光帝的宰相穆彰阿早預聞洪秀全們的活動，應亦已報聞道光帝，他們對付外夷已精疲力竭了，乃睜一眼閉一眼拖著辦。當道光帝於道光30年（公元1850）正月逝於圓明園以後，洪秀全趁機於是年（公元1850）夏，發布團營令，要求會眾到廣西桂平縣金田村作團營編伍，開始了與清廷的武裝鬥爭。初以「太平」為號，後建國號「太平天國」，並實行公有財產制。至道光30年12月10日（公元1851年1月11日）洪秀全的生日，拜上帝會眾萬人在金田村「恭祝萬壽」，就定這一天為金田起義日。

道光帝的兒子咸豐帝，就在老爸的難堪及太平天國的起義聲中登基，當然更為難堪了。13年浩蕩的太平天國運動與隨著而來的英法聯軍之役，使咸豐帝遭受的打擊更難以承受，在英法聯年占領北京洗劫並火燒圓明園時，咸豐早已逃難轉進到熱河行宮，就停留在行宮直至病逝。

大家或許不知道的是，道光皇帝在年輕時是一位騎射武功高手，外加「鳥銃」槍法神準，在皇族中早已馳名。他基本上是一位能約束自己，想把國家治理好的大領導。而事實上事與願違，喪權辱國的條約，他自己也搞不清楚究竟是怎麼一回事。他的老師和臣民，都是中古時代的人；尤其傳承自他祖父乾隆帝抗拒家風，只能抗拒到底，在一波未平，一波又起中，憂鬱以終。

道光帝的遺詔中，他把那慘痛的國事，輕筆帶過，卻說他自己，多麼儉約，多麼勤政愛民，像是在開脫自己的難堪，特抄錄道光帝部分遺詔，可見梗概：「自御極至今，凡披覽章奏，引對臣工，旰食宵衣，三十年如一日。不敢自暇自逸；並躬行節儉為天下先。嗣位之初，即頒手諭，首戒聲色貨利；一切游觀玩好，稍涉侈靡之事，禁絕勿為，此薄海臣民所共見。」道光帝說的都是真話，以其強健體格，68歲而逝，肯定是「鴉片」問題，折其壽了。

道光帝的兒子咸豐帝登埸，試想咸豐自幼及長的教育，還是中古的老師和臣民，加以在宮中的口濡目染，其氛圍可用「沉重」2字概括。咸豐帝即位時已20歲，在外患內憂中登基，能不勤於政事，廣開言路、明詔求賢？故將前朝權臣穆彰阿和耆英革職，證明他對朝政，確有改革的意願和魄力。但就整個面臨的局面而言，對一個20啷噹歲的咸豐來說，太「沉重」了。年紀輕輕的咸豐帝，乃給自己取了個外號─且樂道人；或告訴自己壓力太大，有機會就且樂一番吧！當咸豐帝離開北京逃難轉進到承德行宮時，不忘叫戲班跟著唱戲舒壓，且樂唄。當尚屬英年的咸豐皇帝，聽到英法聯軍洗劫焚毀圓明園時，口吐鮮血，不久病亡，年僅31歲。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】