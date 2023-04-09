媒體報導，中共解放軍東部戰區宣布4月8日起在台灣海周邊，組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，總統蔡英文表示，對於台海周邊情勢，政府都有即時掌握。

蔡英文8日中午設宴款待美國眾議院外交委員會主席麥考爾後，便回到總統府聽取簡報，從蔡英文臉書發布照片可看出，總統府國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵、國安會諮詢委員陳俊麟等人也與會。

問題來了，這張照片顯示出蔡政府的作秀心態大於尊重專業，一面倒向美國造成兩岸僵局與台海緊張，但是心腹幕僚主導對外政策與國安戰略，卻不見尊重專業領域。

照片坐在桌子上的除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。

或許在旁邊座位與會，但分析台海演習情勢怎能不讓專業軍方負責？而且總統府副秘書長通常不會出席國安相關的會議，即使參加更不應坐在國安局長之前。

只能說這根本是擺拍，做做樣子，但也剛好顯示蔡英文如何信任心腹，卻不信任專業！顯示蔡政府國安團隊的嚴重問題。真的不能讓民進黨再繼續執政，作秀擺拍大於危機處理，心腹取暖大於專業分析，台灣安全不能再讓這些人玩弄，台海衝突卻是我們台灣人來承擔！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※