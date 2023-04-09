選舉說穿了就是戰略和戰術的適當安排，侯友宜雖然未宣布參選總統，但他的若無似有動作，要說他沒有要參選總統的意圖，是多數人不會相信的。而侯友宜所採取的未宣戰略，其實犯了以下3個錯誤，以致民調快速大幅下滑，好感度墊底。

一、以時間換取空間之誤。侯友宜一直遲遲不宣布是否參選，讓支持者由期待、到觀望、產生焦慮，導致失望。這些問題都是因為侯友宜瞻前顧後，造成時間拖怠日久，選民的耐心漸漸失去，好感度也隨著耐心漸失而離心，終至民調下滑。

錯估以時間想換取空間的戰略錯誤，造成目前改善與彌補的戰術受挫，換取迴旋的空間日漸狹小。這是侯友宜未宣戰略的第一錯誤。

二、因謹小慎微失去先機。上述時、空兩大戰略錯失，形成力有未逮之病，這使得力、空、時三大戰略戰術並用態勢受挫。此乃肇因在侯友宜謹小慎微的個性與作風，這與侯友宜的警察慣性與扈從作風不無關連。

朱立倫固然是提拔與關照侯友宜前途奮進的長官，但侯友宜有今天的前途與機會，更是他自己努力所致，無須因此受制羈絆，枉民所託。是以，正當國民黨徵召之時，應義無反顧，莫等待，莫遲疑，即刻表態參選2024總統大選，以慰民意之託，無失當前之機。

侯友宜務須改變戰略，調整戰術，只有前進，不能退卻，雖千萬人侯往矣。想進取大位，別無他路。