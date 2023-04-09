4月5日蔡英文跨越10日的「民主夥伴共榮之旅」的最重要的一個節目，與美國眾議院議長麥卡錫的會面，終於圓滿完成，它代表了美台關係的新的突破，也給蔡英文和許多台灣人民打了一劑強心針。然而，仔細觀察麥卡錫會後的回答記者提問，可以清晰的感覺到美方的立場是反對武力改變台灣現狀，但是堅持它的一中政策，絕對避免與中國發生全面衝突。美台親密表象的背後是美國與台獨的根本矛盾。在統一不可避免的大勢下，台灣人民如何善用英文、英九成功出訪所帶來的契機下，擺脫「棋子」的角色，爲自己爭取根本的利益？

麥蔡會代表美台關係的新突破

麥、蔡的會談，是美中建交後，台灣領導人第一次在美國本土與美國政壇上第三順位領導人，眾院議長，及其他18位共和、民主兩黨衆議員大張旗鼓的見面，小英也掌握時機用清晰的英文表達了她的親美立場，透過了美國媒體的廣泛報導，從媒體讀者的反饋看也贏得許多美國民眾的同情。

會後麥卡錫請蔡英文發表談話。蔡英文強調台灣及世界的和平和民主秩序正受到威脅，台灣承諾繼續捍衛和平現狀，台灣希望美台的夥伴關係更加強大，特別是加強台灣自衛能力，促進與美國的貿易和經濟聯繫，希望美國支持台灣參與國際社會，尋求在印太地區和平與繁榮中的共同利益。

蔡英文離開後，麥卡錫發表聲明：美國兩黨決心用一個聲音說出支持台灣人民，美國與台灣人民之間的關係在我有生之年從未如此強大。我們今天與台灣總統進行了非常富有成效的討論，討論了增進我們關係的關鍵方法，和必要幾項行動。首先要繼續對台軍售，確保這些軍售及時到達台灣。第二要加強經濟合作，特別是貿易和技術合作。第三，我們必須繼續在世界舞台上弘揚我們的共同價值觀，我們生活在一個決定性的歷史時刻，必須緊急行動。 世界緊張局勢正處於冷戰結束以來的最高點，因為眾多威權國家領導人試圖使用暴力和恐懼來挑起不必要的衝突。美國必須忠於我們的價值觀，並持續支持台灣人民，他們與美國人民一樣渴望生活在和平、自由和民主中。我覺得我們今天的會議為世界提供了更大的和平與穩定，美國對台灣人民的支持將保持堅定不移和兩黨的支持。

他的聲明清晰的顯示出麥卡錫主導雙邊會議的痕跡，蔡英文只是按劇本配合演出，說白了，蔡英文願意成爲麥卡錫的棋子。問題是麥蔡會是反映麥卡錫個人的意願？還是他和拜登演雙簧，所反映的是美國的國家意圖？如果是後者，那麼這次會議所展示的美國意圖是什麼？

麥卡錫記者會顯示美國的對中、對台思維

記者會中麥卡錫投射的一個重要的信息是他所代表的是美國兩黨的共同聲音，而這些立場與拜登政府是一致的。他強調美國的對華政策長期存在的一個問題是政策隨著總統的更換而變動，而美國內部也是瀰漫著許多不同的意見，面臨中國的全方位競爭必須投射出一個統一的聲音。他在就任議長的前夕，拜訪了衆議員民主黨領袖Hakim，雙方同意在對華政策上須發出同樣的聲音。

美國今天的對華政策是什麽呢？主要目的是延緩中國趕超美國的時間，並希望在這個期間重建美國。策略是塑造中俄爲敵人轉移國內矛盾，具體的手段是：1.高舉民主與極權的價值觀鬥爭，組織以英美爲核心，五眼聯盟次之、G7和印度、澳大利亞及北約為輔，不同層次的對中統一戰缐。2.利用台灣這個棋子牽制中國。3.對中國進行軍事、政治、經貿及宣傳各領域競爭和威懾，但是避免全面衝突，因爲那是最大的災難。4.高科技領域的競爭是決定未來成敗的關鍵。5.在對美國有利的領域尋求與中國合作。基本就是鬥而不破的手段。

由於幾年來對華極具侵略性的措施不僅沒有打垮中國，反而使中國道路更受到世界許多地區和國家的歡迎。最近中國促成了沙烏地阿拉伯和伊朗的和解，德法及歐盟與中國的合作，許多東協領袖訪中並加強合作...，導致麥卡錫的談話較之前的許多國會領袖更克制和更理性。

除了表達對台灣的支持外，他特別重複的強調表達不希望與中國衝突，強調溝通與對話的重要。引用他的原話翻譯：「我們不想要戰爭，我們不想要冷戰，我們不想要熱戰，我們不想要任何敵對行動...我們必須在談判桌上和平解決我們之間的一切分歧。」

在回答記者有關他是否訪問台灣，美國是否會邀請蔡英文到國會演講，及美台是否會建交等問題，他的回答都是否定的。美國的立場就是盡量維持台海現狀，不會支持將台灣獨立出中國的任何企圖。

善用雙英出訪的契機走出台灣的困局

美國、大陸和台灣雖有許多衝突，但是最大的共識就是都希望和平。對於美國的不斷抽空「一中」內涵，大陸是不可能同意的，然而，只要不戳破底線，大陸可以等，因爲它認爲時間對它有利。中國統一是不可能阻擋的歴史大勢，大陸希望用和平融合的手段，但是必要時也不會放棄武力。

台灣問題的根本就是觀念和認同的危機。卅多年前，絕大多數台灣人認為自己是「中國人」，但是今天大多數人認爲自己只是「台灣人」。這種認同的切割有兩個重大的原因：1.台灣過去300多年特殊的歷史背景。2.台灣知識界長期的迷信「美式民主價值觀」，而這個價值觀因爲1991年後蘇聯和東歐共產政權的垮台，西方思潮的獨領風騷而更受到認同。然而，卅年的發展清晰的告訴世界人民，美式民主的虛偽和無能：對外發動無止境的戰爭造成世界的災難，對美國國內造成貧富懸殊，施政無能。其根源不是「民主」的問題，而是美式民主已經變成金融寡頭自肥的工具。所以，在這個意義上越來越多的美國人認識到必須改變世界觀和人生觀，也就是Paradigm Shift！

台灣人民該怎麼辦呢？蔡英文的出訪顯示出短期內台灣的安全不會受到威脅，只要不觸碰大陸的底線。然而，為求得長遠的安定必須改變心態。前總統馬英九的大陸之旅是一個契機：只要客觀的看大陸，你就會收到溫暖和看到希望。馬先生祭祖盡了孝，訪問中山陵和抗日紀念館也盡了對中華民國的忠，更鼓勵了許多台灣人重溫中國的根。他明智的重新堅持「九二共識」給兩岸的和平發展帶來了最穩固的希望！

（作者為中美論譠社社長）

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