中國國家主席習近平3月訪俄後，是否提供普京包括致命性武器在內的額外軍事援助？引起俄方分析人士廣泛討論，其中以中國事務專家瓦維洛夫(Nikolai Vavilov)講得最妙。

他在俄國國營電視台的一個新聞節目公開指出，中國很可能保持在國際法範圍內，不會向衝突的任何一方提供武器，但中國人會巧妙規避任何限制。最有可能的作法，「在與俄羅斯接壤並有軍事合作關係的鄰國設置一些生産設施。」這種生産設施不會損害中國和平使者形象。

這完全符合習近平建構大國關係「總體穩定、均衡發展」的總體思路。習近平訪俄後肯定對俄羅斯軍事援助會有新的動作，但不會超出美國和北約的容忍限度。他意圖保持大國關係均衡發展，使中國在世界多極化的國際格局形成中成爲突出的一極。

習近平訪俄，是嘗試在大國關係中樹立新的外交範例，爲重建國際秩序扮演不可或缺的中國角色，進而引導國際秩序變革方向。這唯有在平衡中才能做到，也決定中俄關係不可能走上軍事同盟，況且雙方在軍事技術合作領域，深藏嚴重的結構性障礙。

美國海軍分析中心分析師施瓦茨(Paul Schwartz)曾在美國智庫戰略與國際研究中心發表文章指出，2014年因烏克蘭危機，俄羅斯面對西方制裁，開始強化俄中關係並放寬對中國軍售限制。隔年俄中簽定50億美元合同，俄方向中國出售先進蘇-35戰機和S-400防空飛彈系統，隨後帶來一系列有關重型直升機、潜艦技術和飛機發動機等軍品交易。

不過，俄方對中國「山寨版」的擔憂從未消除。過去十多年中國從俄羅斯竊取有關軍事技術智慧財產權案件500多起。俄羅斯在技術轉讓方面始終有所保留，至今仍拒絕轉讓RD-180大推力火箭發動機，中方想要引進俄軍新型伊斯坎德爾戰役戰術飛彈系統也未能如願。

多年來累積的間諜案件使俄羅斯對中國技術轉移的戒心有增無減。據統計，從2018年起往前推的20年期間，中國捲入俄羅斯軍事技術間諜案17起，僅次於美國18起案件，而這些新增案件大多在俄羅斯強化與中國軍事合作期間發生。有名案例如聖彼得堡北極科學院院長米科(Valery Mitko)因洩密俄羅斯潜艦技術遭到起訴，太空科學家庫德里亞夫采夫(Vladimir Kudryavtsev)因提供俄羅斯航天器的技術細節而被判刑。

莫斯科還擔心向中國轉讓先進武器技術，有可能衝擊俄羅斯在全球武器市場的競爭力。近年中國向土庫曼出售紅旗-9防空飛彈，技術來源是從俄羅斯引進的S-300防空系統；中國向巴基斯坦出售元級潜艦，技術來源主要也是從俄羅斯引進的基洛級潜艦。目前中國武器出口以中、低階市場爲主，對俄羅斯不構成威脅，日後難說。

中俄軍事技術合作深藏結構性障礙將持續下去，今後俄羅斯對中國的軍事技術轉讓會做到什麽程度，將取決於雙方政治、安全和經濟上的全盤考量，而這也正是觀察今後兩國戰略協作能否深化的重要指標。（作者為資深媒體人）

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