最近臺灣與宏都拉斯斷交，臺灣與宏都拉斯的自由貿易協定(FTA)存廢成為另一焦點。雖然FTA失效必須依照協定終止條款處理，外交關係與FTA持續並無直接關連，而臺灣應順勢全面評估臺灣對外FTA的情況。

臺灣與薩爾瓦多及宏斯拉斯三邊FTA在二〇〇八年生效，與臺灣和其他邦交國FTA類似，對臺灣經貿效果有限。市場開放下對方受益較多，再搭配其他援助及合作措施，臺灣是以協助邦交國經濟發展，鞏固雙邊關係為主。

薩爾瓦多在二〇一八年已與臺灣斷交，但臺薩宏FTA仍繼續運作。在宏國枉顧長期邦誼也倒向中國大陸時，臺灣應審慎檢視此FTA成效，不應冒然終止FTA，自由化走回頭路。

在臺薩宏FTA中的投資專章，當初是取代原先的投資保障協定，具有保障當地投資臺商權益作用。雖然近年來中美洲地區投資環境沒有明顯改善，臺灣在中美洲投資下滑；但也有不少臺商在薩、宏兩國經營有成，所以仍有必要延續FTA。

特別是包括薩、宏兩國多數中美洲國家與美國均有FTA，或是美國有提供單向的優惠貿易待遇，出口美國享有關稅優惠。在全球供應鏈重整，強調信賴原則，走向短鏈，以及貼近消費市場下，中美洲與北美市場相鄰，享有地利之便及關稅優勢，具有投資潛力，是臺灣海外佈局其中之一選項，有必要維持投資保障規定。

其次，臺灣與非邦交國紐西蘭及新加坡FTA今年屆滿十年，此兩個FTA對臺灣效益高於臺灣與邦交國的FTA。但原有內容部分需要更新，也有新增項目的需求。臺灣應推動與紐、星兩國FTA升級2.0版；或是另闢平台納入新項目，才能進一步深化FTA效益。

除此之外，臺美二十一世紀貿易倡議有可能在今年完成，此倡議由美國所主導，排除市場自由化，納入可突顯美國價值，例如勞工權益保障、良好法規實踐、貿易便捷化等議題。此倡議內容與美國目前所推動其他雙邊或複邊協定類似。除了為制衡中國大陸外，美國也希望將「美國版」的協定國際化，以強化美國主導能力。

臺美二十一世紀貿易倡議可視為未來臺灣與美國經貿接軌的基礎，不過目前只環繞以美國需求的議題並不足夠，臺灣應主動向美國提出更多符合臺灣需要的議題，為臺灣爭取更多利益。

另一關注焦點是臺灣申請加入跨太平洋全面進步夥伴協定(CPTPP) 的進展。今年七月CPTPP執委會可望通過英國加入，可能會討論中國大陸、臺灣等5國的新申請案。

加入CPTPP第一個重要關卡，是在執委會中以共識決成立工作小組，可以正式展開後續談判，才算取得CPTPP的入場卷。在兩岸關係不佳，中國大陸多次公開反對臺灣加入下，CPTPP成為兩岸角力的另一戰場，加入CPTPP對臺灣困難度不低。

面對全球區域經濟整合變化趨勢，臺灣必須多管齊下，順應變化力求突破，臺灣區域經濟整合拼圖才更加完整。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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