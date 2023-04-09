CNN知名主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）5日評論麥卡錫與蔡英文會面是「壞主意」。圖為麥卡錫5日在加州雷根總統圖書館迎接蔡英文。（圖／路透社）

蔡英文在過境美國期間與美國眾議院議長會面，引發兩極化爭論，讚譽者認為這是台美關係前所未有的「新突破」，批評者認為這將衝擊台海和平，為台灣經濟社會發展蒙上沉重陰影。二者孰是孰非，背後最重要的問題是，在台灣的安全維護中，美國究竟會扮演何種角色？

美國套路深，台灣要當心

美國對外政策維護的永遠是美國自身的國家利益。在台灣問題上，雖然美國表面上高喊台灣是美國的所謂「價值觀夥伴」，但在本質上卻是將台灣視為「以台制華」的籌碼。美國維護的只是美國而非台灣的利益。

對於美國而言，當打「台灣牌」的成本高於收益時，美國會毫不猶豫地拋棄台灣。早在1950年，美國政府就準備「棄台」，時任美國總統杜魯門宣布承認「中國對台灣行使主權」，美國也不再捲入中國內部衝突。到1978年美國與台灣「斷交、廢約、撤軍」，這對台灣也是實質上的拋棄。此後，「棄台」聲音在美國一直此起彼伏，從未歇絕，未來拋棄台灣也只是時間問題。

美國在歷史上從來沒有為台灣犧牲過一兵一卒，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。此外，無論根據美國任何一項法律或文件，美國都沒有責任更沒有義務去「協防台灣」。從「棄台」到「毀台」，顯示美國打「台灣牌」的成本只會越來越高，在關鍵時刻有可能會以所謂「焦土戰術」來摧毀台灣。

台灣當自強，和平才能露曙光。如果認為可以在複雜的地緣政治博弈中玩弄「走鋼絲」的平衡戲碼，甚至還幻想著對美一邊倒、倚靠美國來「協防台灣」，無異於緣木求魚，只能自吞苦果。

美國會「協防台灣」還是會「摧毀台灣」？

台灣對美國抱有一定的想像性認知，認為若台海地區發生衝突，美國會及時介入，協防台灣。但2021年美國從阿富汗撤軍、2022年俄烏衝突爆發後美國不斷點火拱火等一系列事件後，台灣對美國的依賴心理大幅下滑。2023年2月，台灣民意基金會民調數據顯示，有46.5%的受訪者表示不相信美國會「協防」台灣，非常相信美國會派兵者僅為15%。

而隨著美國前白宮國家安全事務助理羅伯特‧奧布萊恩等人叫囂「摧毀台積電」、慫恿「台灣全民使用AK47步槍」等事件被媒體曝光後，台灣民眾越來越清醒地認識到，美國在關鍵時刻不但不會「協防台灣」，反而會「摧毀台灣」。網路媒體針對「美國是否有毀台計畫」民調顯示，高達85%的網友認為「當然有，且在執行」。

「挾洋自重」反而把台灣推向「兵凶戰危」

兩岸實力已形成天壤之別，民進黨一直幻想「倚美抗中」，但極有可能弄巧成拙，成為「引狼入室」，甚至淪為美國「毀台計畫」的「幫凶」，把台灣推向衝突與戰爭的的無底深淵。

台灣問題是中國核心利益中的核心。蔡英文與麥卡錫會面後，大陸打出一系列組合拳。一是大規模軍事演習。中國大陸在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織了規模空前的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，警告意味十分明確。二是嚴懲台獨分裂分子及相關機構。如對蕭美琴實施進一步制裁，且依法終身追責。三是對美國相關機構和個人進行堅定有力的反制。台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。蔡英文過境美國後，中國大陸前所未有地以外交部「1號令」的方式，對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施。中國大陸採取一系列措施，再度彰顯了在維護國家主權和領土完整方面的堅定意志。

目前台灣正處於安全困境的十字路口，未來何去何從，是繼續「倚美挑釁」還是重回「和陸避險」，蔡政府應該深思。（作者為國際關係學院國家安全學院副教授）

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