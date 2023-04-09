士林地檢署偵結高端內線交易案，起訴衛福部食藥署專家委員劉滄梧及妻子施庭芳，其他獲利者全不構成內線交易。然而，高端疫苗爭議不斷，從蔡政府高層到衛福部究竟還有沒有「內鬼」？民眾能不能相信司法公正？留下一堆問號。

根據檢方說法，在調查過程中，認定衛福部很早就決定買高端疫苗，且在3個月後簽約，時任衛福部長陳時中就開始不斷放消息、至少4次為高端釋出利多，讓高端股價一路上揚，股價從110元暴漲到最高的417元，其後一路下跌。

對此，陳時中解釋，炒股與審查疫苗是兩回事，但從檢方說法，檢方也認為陳當時所放出的消息間接替高端拉高股價，雖非「人為炒股」，但若說陳時中是始作俑者，讓有心作手介入操盤，應不為過。

另監察院的採購高端疫苗調查報告也直指國際間承認高端疫苗的國家僅有10國，主要原因應係未有傳統第三期臨床試驗結果證明其療效。監察院點出爭議關鍵，卻沒對衛福部提出糾正，更沒說明這些國家有不少是邦交國「賣面子」，監院挨轟沒有功能也不為過。

對司法機關與監察院而言，打貪、肅貪都是其職責本分，監察院則依憲法有整肅官箴，行使糾彈職權的使命，兩者都不應有政治考量。先不說檢方偵辦動作慢吞吞，不符社會期待；高端股價不正常波動有目共睹，現在揪出衛福部確有內鬼，但劉滄梧是小蝦米還是大鯨魚？暫難有定論。

蔡政府採購高端疫苗黑箱作業，損及全民權益，也讓陳時中參選台北市長吃了敗仗，接下來陳還要面對數十件挨告圖利、瀆職等案，檢方必須加緊腳步，可別又打迷糊仗拖延。