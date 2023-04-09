前總統馬英九的青年和平之旅，體現了台灣政壇罕見的膽識與格調。兩岸在民進黨以「抗中保台」魔袍遮天下，一切只剩嘴炮和選票，換來兵凶戰危的步步進逼，這回由馬英九一人獨力開闢出彷彿「光之通道」，如何才能維繫和平馨香，不致成為聖壇上的一夕曇花？

馬英九這次將「情懷/祭祖、歷史/國民黨溯源、和平/兩岸青年交流」的組合拳，打得溫柔又實重，甚至以他個人的眼淚與幽默，一舉將「九二共識、一中各表」連同難以想像的「中華民國、總統、憲法」關鍵字，推舉至兩岸交流空前的天花板！雖說這一切背後，也來自北京的禮遇與寬容，卻也具體暗示了兩岸和平今後的「實務結構」，緊繫於青年與交流繼續深耕築基。

然而，人心最渴切的一切「偉岸高德」，現實上往往最遙不可得！莫說期間綠營政媒每日駁火打壓，連在野國民黨的「隔海呼應」也相當單薄！國民黨長期欠缺有效的「兩岸論述」，多年迷失在某種「本土抉擇」的取巧討好，這次馬英九廣被視為「打開一條兩岸新路」，黨內眾多私心卻不埋單，忌憚其光芒萬丈，掠奪了自身的政治籌碼。

政治現實，總是既殘酷，又狡猾。一方光芒萬丈，只會凸顯另一方雜如墨聚！這次蔡英文會見麥卡錫、馬英九重開兩岸路，「雙英」各自力推的國際與兩岸新高度，確實恰好讓賴清德、侯友宜盡顯其格局低劣與小家子氣。蔡英文越是為了自身最後「歷史定位」而打拚，每一舉動都只讓賴清德「台美關係、國際視野」的軟肋畢露。同樣之於馬英九，凸顯著侯友宜。

賴清德「定於一尊」與侯友宜「藍營救星」，這些虛誑描述在藍綠對決的政治戲碼被扯久了，人們幾乎都忘了台灣在「兩岸國際」的當下處境無比艱危，真正需要的是「格局與智慧足以擔當」的領航者。然而，賴清德荒謬低劣的「疑美論不可」，連同侯友宜扭捏反覆的「侯侯做代誌」，都讓人懷疑台灣政壇領導人的「退化」程度，是否只剩白菜與蘿蔔水平？

這些剝開「人格魅力」假象之後的深沉疑慮，不僅在國際媒體分析上越見頻繁，同時也體現在島內民意調查：賴清德始終只有基本盤，而侯友宜的民意支持下墜彷彿沙漏。然而，2023年總統大選前註定仍將是「中美台三方角力、台海戰雲風險飽受關注」，蔡英文與馬英九不會消失反更鮮明，催促著「美國不信賴清德、藍營不信侯友宜」同樣都須證明：兩人究竟在「兩岸、國際」能否具備真正擔當？

在連戰、吳伯雄、吳敦義均已老病的情況下，馬英九今後將成為國民黨「緊繫兩岸和平」的唯一人物！朱立倫長期明顯「親美」，更甚於與北京建立信任，台灣基層民間對朱立倫「圖大位」的懷疑與敵意不散，終究也因為朱立倫從政30多年來在兩岸、國際「毫無論述也無成績」所致。如今難以移植給侯友宜，侯友宜尚未踏上藍綠正式賽道，卻已熄火頻頻。

而馬英九企望的「兩岸青年和平」今後如何持續？呼籲都容易，實事卻從未成！兩岸青年交流是疊磚砌瓦的基礎活，若不能搭建出更多「對話、論壇、政策」，兩岸青年政策若無法體現在「文化創意、科技創新」、「青創模式升級、成立青創基金」的多元創意中，和平一旦嵌不入現實，這一切都將只是「老人們的幻想」而已！