蔡英文總統10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」結束，最大的亮點是返程過境洛杉磯時，與美國眾議院議長麥卡錫會面。民進黨大肆宣揚這是外交大突破，蔡英文也認為「過境美國的行程很豐富扎實」，且「台灣守護民主的決心受到了支持。」

沒替台積電爭權益

麥卡錫則在記者會中提到了兩個重點，包括美國加速對台軍售、強化雙邊經濟，尤其是貿易和科技合作。拜登任內已九度宣布對台軍售，夠多了！眾所周知，美方一心想把台灣打造成刺蝟島，前美國白宮國安顧問歐布萊恩日前訪台時，還建議台灣應要有數百萬人都會使用AK-47步槍。聽到麥卡錫又要加速對台軍售，大多數國人應都會感到驚嚇。

倒是加強科技和貿易合作這點，確實是目前台灣經濟的重中之重。就在蔡英文出訪期間，台積電董事長劉德音表示，美國《晶片法案》中有些限制條款，台積電無法接受，因此必須要跟美國商務部溝通。這是台積電首次對美方《晶片法案》明確提出反對意見，可見台積電真的已經忍無可忍了。

對此，經濟部長王美花表示，若業者有需要，經濟部會協助業者與美方溝通。劉德音都已明確表示無法接受美方的條件，王美花還雲淡風輕地說，「如果業者有需要」，簡直是不知企業疾苦。事實上，自從美方強迫台積電赴美投資以來，從蔡英文以降，蔡政府從來沒有為台積電向美方爭取任何權益，更從未批評或反對美國的《晶片法案》及相關政策，跟韓國政府全力維護該國晶片產業、作企業後盾的做法，完全不同。

去年8月，前美國眾議院議長裴洛西訪台後接著訪韓，韓國總統尹錫悅以休假為由，沒有接見裴洛西，理由之一即是不想和裴談及美方力促的「晶片四方聯盟」；近日，韓國產業通商資源部部長李昌洋更強烈抱怨，美國《晶片法案》中的不合理要求會造成企業負擔過重。類似的話，蔡政府沒有任何一位官員公開說過一句。相較於韓國政府對其企業的呵護，台灣企業彷彿孤兒。 在經貿部分，民進黨政府一再宣傳，台美間簽訂BTA（雙邊貿易協定）已有重大進展，甚至表示3月即會有具體成果，當然，現在已經可以確定是跳票了；更讓業者不解乃至於不安的是，台美BTA沒有納入最重要的關稅調降和市場開放，只談了反貪腐和貿易便捷化等11項制度面的議題。這樣的BTA對台灣的意義是什麼？難怪業者認為，這根本就是假的BTA。

台美貿易也沒進展

此外，台灣在2021年9月申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），但目前沒有進展。儘管美國不是CPTPP成員國，但是對主導CPTPP的日本及其他相關成員國存在一定程度的影響力，既然台美關係堅若磐石，請美方為台灣美言幾句、拉拉票，應該不為過吧！

重點是蔡總統費盡千辛萬苦和美方政治人物見了面，還說「這次運用過境機會，跟在美國的朋友對相互關切的議題有了實質溝通機會」，那麼，自許為「經貿談判專家」的蔡英文，究竟跟美國溝通了什麼？是否有為台積電、為台美簽訂BTA、為加入CPTPP，明確表達台灣的立場和需求呢？

近日訪問中國大陸的法國總統馬克宏，促成空中巴士對中國大陸出售160架客機的合約。此外，空巴將在天津開設新的A320系列飛機組裝線。這樣的新聞真是令國人羨慕不已。人家的總統出訪是創造商機，我們的總統出訪是讓台灣成為「盤子」。菲律賓人曾說，小馬可仕總統是菲律賓經濟的最佳推銷員，蔡英文也可以得到國人這樣的評價嗎？看來很難，因為蔡英文過境美國，除了重複講些「讓台灣邁向世界的腳步走得更遠、更穩」之類的空話之外，根本沒有看到總統團隊好好為台灣的企業、產業，向美國爭取更多實質、有利的發展空間和條件。

蔡英文的「過境外交」美其名是強化台美關係，但對台灣產業和蒼生百姓並無實質助益，反而引來台海的兵凶戰危。如此浪費公帑、消費人民期待的過境外交有何意義呢？