中國大陸外交部在台灣公布總統蔡英文訪美行程後即表達嚴正抗議，並就「蔡麥會」可能成行的問題予以警告，重申：「台灣是中國不可分割的一部分，反對美台任何形式的官方接觸，中國將採取堅定措施維護主權和領土完整。」

詎料蔡政府仍然一意孤行，把和平這檔事，讓砲火迅速吞噬。中方果真說到做到「你敢會見、我就兌現」。解放軍東部戰區宣布自4月8日起，為期3天的「聯合利劍」演習，涵蓋區域為台海周邊，比照去年環台軍演的規模，並在相關水域執行實彈射擊。民進黨政府聯袂美國製造事端，引來了對岸展現一中原則的決心，讓台灣人民再一次感受到戰爭的恐慌。

國防部亦只能硬著頭皮撐住三軍統帥的政治意志，為了應對軍演，緊急下達命令召回三軍部隊的主官回防崗位。蔡政府6年多來的「倚美」政策，在國防領域不時的挑釁行為，讓例行性的維持門預算暴增，以過去空軍每年編列新台幣250億元的後勤維修保養費用，現況已逾400億還不能保證可以全數滿足需求，弟兄同仁無奈增加戰備留守時間，平民百姓無端浪費納稅血汗錢，起因都源自於辣台妹領導的聯美抗中。

俗云：「演習視同作戰」，就怕「演習變成戰爭」，「狼來了！」是個活生生的案例，那天真的羊被吃了，後悔也來不及。

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