蔡總統出訪返台後，中共宣布自4月8日至10日在台灣海峽及台灣北部、南部、本島以東海空域，實施「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，其特色是共軍的海空兵力以裝掛實彈的全戰備方式，越過台灣海峽進行戰備巡邏，同時聯合陸、海、空、火箭軍等軍種展開聯合利劍演習，對台灣實施抵近包圍，這種近似「類封鎖」的作法是此次演習的特性。

共軍此次軍演是聯合作戰體系之下的實兵演練，而自製的「山東號」航空母艦打擊群也穿越巴士海峽，在台灣東部外海進行操演，更具有加碼的意涵。其他各參演部隊也都以實兵、實裝、實彈進行課目演練，其參演的各型戰機、軍艦的雷達亦保持全時開機的備戰狀況，用意就是提高演習強度，增加威懾力度。

檢視此次演習重點，乃聚焦在聯合作戰體系下以奪取台海之制空權、制海權、制電磁權為首要目標，進而掌握戰場主動優勢及爾後作戰節奏，將任務部隊進行環台島戰巡的步步進逼，展現對台灣產生圍島懾壓的態勢。

綜觀其動用的戰區陸軍遠火打擊兵力、海軍飛彈驅護艦、飛彈快艇，空軍以戰鬥、轟炸、電戰干擾、空中加油等機型，火箭軍則以常規導彈為主任務兵力，向預定區域機動集結展開作戰部署，不難看出中共此次演習的重點就是「先封後打」的用兵模式，進行對台軍事威懾及後續作戰展開。

為展現演習強度，共軍此次所編組的戰機及軍艦分自台海北、中、南地區逾越海峽中線，其機型涵蓋多元，其中包括殲－10、殲－11、殲－16、運油－20、轟－6K、空警500等各型戰機及輔戰機種，自8日上午6時至9日上午6時為止，共有71架次，平了去年12月26日單日擾台最多的共機架次，演習強度已具有一定規模；其中逾越中線及進入西南空域則有45架次，再加上有9艘共艦在台海周邊活動，已產生「類封鎖」的演習效果，不難看出這種「先封再打」已是其對台作戰用兵的主要邏輯。

近年中共已透過軍演持續跨越台海中線常態性活動，其政治及軍事意圖就是將台海內海化，由量變累積而達到質變的效果，目前已抹去台海中線、傳統空域線，最後只剩下領海領空線尚未突破。

但由中共歷次對台文攻武嚇及軍演威懾的變化邏輯觀之，筆者可大膽研判，中共將以偵打一體的大型無人機，先臨近台灣及外島領空進行試探，投石問路再做定奪，找尋突破點切入台灣領空線，最後再由有人戰機突破領空線，完成在台海「三線一體」的軍事目標，由「形式內海化」走向「實質內海化」。（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）