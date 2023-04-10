要我說東吳，要麼三天三夜意味未盡，要麼一秒閃電搞定。我既想給你一個完整全面的東吳印象，但擔心我的主觀影響了你的想像；我又想秒殺東吳，但又擔心留白太多。2000字，作為一束光，初見東吳，漫談台灣吧！

●紅色——感受東吳的熱情

如果你和我一樣也熱愛運動，那一定會知道大名鼎鼎的東吳國際超級馬拉松，這不僅是台灣最早的超級馬拉松，而且在2014年還被國際田聯評為金牌賽事。還有一個不得不提的就是東吳校慶的單車環島，2013、2014連續成功舉辦兩屆，反響熱烈，好評如潮。

如果你不愛運動，那麼東吳眾多的學生社團一定有一個屬於你自己才華橫溢的天地。國際志工社、模擬聯合國社、吉他社、熱舞社，ALSA（亞洲法律學生聯合會東吳分會）等等，還有正在招兵買馬，即將名聲大噪的TED東吳。

如果你已經不滿足社團的發展，那麼就到社會的大舞台勇擊博浪吧。東吳大學似乎有一個社會兼職的風氣，每人都至少會在外兼職或打工，不僅可以掙點零花錢，也更是一種接觸社會，鍛煉自我，學以致用的渠道，甚至也是為今後邁入工作做一個熱身，也難怪2014年東吳大學被遠見雜誌票選為企業最愛的綜合性私立大學NO.1。

●黑色——沉澱東吳的定力

東吳大學對於大陸年輕人而言，也許還不知曉。但是對於老一輩的朋友而言，應該是有所耳聞。作為「北朝陽 南東吳」的名校之一，東吳大學在數百年的歷史沉浮中，一直堅持初衷，為華人教育兢兢業業。她的歷史、校友不是簡單的百度和維基可以搜索瞭解的，只有你切切實實成為東吳一份子之時，才可以明白這樣一種「養天地之正氣，法古今之完人」的精神力量。

也許和東吳的低調有關，東吳大學對大陸招收學位生儘管宣傳不多，但第一年招生即躋身台灣熱門高校TOP10。尤其是東吳的法律更無須著墨過多。這裡的低調、內斂都可以從與東吳老教師的接觸中感受到，他們的言傳身教中是東吳精神最好的縮影。作為法學院學生的我，切身體會到他們在課堂上的認真負責，嚴格要求；課堂下慈祥有愛，家裡家短地關心讓在外求學的我們有一種莫大的溫暖。

●白色——等你來上彩

如果你會看我這篇文章，我想必定是對台灣的求學充滿好奇，甚至是是對東吳充滿了嚮往。無論你是志與本科，還是目標研究所；無論你是劍指台成清交，還是心儀東吳，在你給自己的未來著色之前，都要認真想清楚你是為何赴台求學、在台所學的專業是否有助你今後發展以及給自己一個大致的學習規劃或工作規劃。

有些朋友因台灣美食美景、眾多明星，所以赴台求學，基此目的名為求學實為旅遊吧。當然我並不是強調一心只讀聖賢書，在此只是提醒大家不要盲目跟從出國（境）留學，不要將求學目的南轅北轍，而是要結合自身情況和專業冷靜三思而後行。以法學為例，我並不主張本科階段即出國（境）留學，除非你以後不打算從事與法學相關事務。

簡單從以下兩個角度分析：一是未來計劃從事法學學術研究，如果對本國法都沒有深入紮實的理解，如何運用比較法學，鮮見哪位法學大家是不知道本國法律的；二是若今後打算從事法律實務，那麼在大陸必須過司法考試，而你在境外就學本來就沒有學習國內相關部門法，再要通過該考試便是難上加難，當然你也可以由此選擇非訴之路，但是沒有律師執照的局限性對於法律實務而言肯定弊大於利。

再如台灣的一些理工科專業並不是其強項，再如會計，兩岸的會計制度也不盡相同，你如何讓學習和今後的就業對接，是一個需要我們未雨綢繆的問題。

●五顏六色——我的台灣 我的東吳

對於能夠到美麗的寶島，能夠在我心中的殿堂級法學院——東吳大學法學院攻讀博士學位，我覺得這就是一場如夢之夢。對於台灣的喜好，源自小學課本對寶島台灣的美麗描述——日月潭、阿里山都是多麼浪漫的名字；好感的提升，來自於「台灣最美的是人」的不斷讚譽；產生去台灣看看的願望，則是因為那個倔強追夢，不言放棄的五月天。

而東吳法學，從「北朝陽 南東吳」再到民國時國際法庭大法官再到知名的英美法教學，大師輩出，人才濟濟，就算因戰亂遷到台灣，也有「台灣法律人才的搖籃」一說。

來台就讀近一年，回頭細數我的生活學習也可謂五彩斑斕。愛運動的我，參加了2013年東吳超級國際馬拉松的5公里團體接力比較，還有幸參加了東吳114週年校慶的單車環島。尤其是這14天的艱苦單車環島不僅讓我看到了更多的台灣之美，更讓我感受到了東吳人的團結、堅持和友愛。這樣的感動和記憶，是無法用文字和語言去修飾的，因為已經刻骨銘心。

愛五月天的我，不僅現場觀看了他們大大小小的各種演唱會、商演，還有幸參與了他們的MV拍攝。喜歡團隊活動的我，還免費參加了陸委會舉辦的環保營和淡江大學舉辦的兩岸領袖營，讓我充分感受到了台灣營隊活動的公益性質和台灣多元的社會面向，同時讓我認識了更多的台灣朋友。在課堂上的我，充分感受到台灣教師的盡職盡責和要求嚴格。他們上課的風格、他們自身的博學、他們治學的態度遠勝於大陸，同時還有些碩士班台灣同學的紮實法學素養和清晰思維邏輯也給我很大的壓力、動力。

寥寥2000字的漫談，你是否感受到了東吳校旗中紅與黑的溫度，你是否清空自己來思考未來，如果未來是一種顏色，你會如何選擇哪一種顏色呢？

這2000字，作為一束光，也許看不見未來；但或許讓我們看到希望。

東吳見！（黃章令）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）