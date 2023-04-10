前總統馬英九與家人赴大陸祭祖，並率青年學子一同前往交流，甚受海峽兩岸人民的關注。馬前總統的訪問中規中矩，該說的話也都說了。4月2日率學生到湖南大學進行交流時，他很認真的說明了台灣與大陸的關係，關鍵之處，都能引經據典。

他致詞時說，我們國家曾經修改了憲法，我們國家分為兩個部分，一是台灣地區，一是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。

都說對了！

馬英九說的都是事實，多次提到中華民國，事涉敏感但馬前總統，都坦率的說出來了。台灣媒體多頭版頭條的報導馬前總統的敏感談話。大陸官員可能甚感不是味道，但客人既然說了，而且皆是事實，也只好笑笑了事。所以總括來說，馬前總統赴大陸祭祖的一行，在國人看來是成功坦率的。但我們要問：「都說對了，那又怎樣？」

坦白說不管馬英九說得多有理，民進黨還是要台灣獨立，而且這樣想獨的人數，現有愈來愈多的趨勢，否則民進黨不會兩屆進入總統府，2024總統大選，民進黨民調也不會仍然領先。國民黨維持現狀，海峽對岸認為這就是台獨。馬英九說兩岸皆中華民國，不過是自拉自唱而已，並無任何實益。

美國另有目的

更重要的是，民進黨主政的中華民國，抱美國大腿與中國對立，已愈來愈囂張。美國軍事布局，已視台灣為附庸或殖民地，毫無掩飾，赤裸裸的，在台灣佈局軍事力量，這些大家已耳熟能詳。

如果目的是在幫助台灣防止大陸武攻，那還情有可原。但美國的種種動作顯示不是如此。美國將台灣變成其東南亞的軍事基地，主要目的在與中國爭奪霸權，這種例子在美國已不勝枚舉。

倘若台灣真的成美中爭奪霸權的彈藥庫，台灣將成為烏克蘭第二，台灣將哀鴻遍野，人民的苦難真是難以想像。

台灣人民應該會瞭解這一點，但朝野上下對此現象皆無一點危機感。美國大腿已被民進黨政府抱得發麻了，台灣的悲哀即將來臨，馬英九訪問大陸，說得再好，屁用都沒有！

小國生存之道

新加坡前駐聯合國大使，在新加坡外交官中，被認為是僅次於李光耀的二把手馬凱碩先生，2年多前所著：「中國贏了嗎？」一書的中文版序言：「從地緣政治三大鐵律看小國生存之道。」這三大鐵律是甚麼呢？看一條就可以了！

第一條鐵律：沒有一個大國會容許在他周邊有敵對的勢力存在。中國是世界大國，無人異議，他會容許一水之隔，原屬中國版圖的台灣，擁抱他最在乎的對手美國，虎視眈眈的在他旁邊嗎？

遠東彈藥庫？

海峽兩岸分離已80多年，雖然吵來吵去，到目前為止，倒也相安無事。但這一、二年美國針對中國，大力介入台灣的軍事國防，除出售大量武器給台灣，且要將其在東亞的軍械彈藥庫遷至台灣，台灣儼然已成為美國在遠東的軍事基地。

在政治上，台灣一面倒的傾向美國，台灣總統蔡英文現路過美國，在美國訪問，甚受禮遇，見這個見那個，甚是風光。台灣總統參選人，都要到美國拜碼頭。

這些看在中國眼裡，會容忍這樣的敵對勢力，存在於他的周邊嗎？他會作何感想及反制動作？一般認為，中國武統台灣已為時不遠，不是沒有理由的。

前總統馬英九在中國大陸，有關兩岸的陳述，是說對了，但說對了，那又怎樣？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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