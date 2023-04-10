統計學上名詞常態分配、平均數、中數、眾數、重心，其意義在定位所有數據中心以作為下一步之應用。統計學與所謂的「中庸平衡之道」其實是不謀而合的。近日馬英九登陸祭祖，蔡英文總統出訪中美洲過境美國，二人同日返台。一個為和平，一個搏外交，可惜兩人成無交集的平行線，返台前還為憲法一中交火，政治效應正持續激盪擴大。

蔡訪美、馬訪陸，展現了微妙的平衡，台灣需深化台美關係，更應穩定兩岸關係，如果雙方合作，可為台灣爭取最大利益，可惜蔡政府寧願在美中競爭的空中走鋼索，對於馬英九訪陸，則嗤之以鼻一路抹紅，使國家戰略失衡實為真正危機，若能化無交集平行線為0與1上的平衡線，則結果將大相逕庭。

台灣當前兩種極端，綠的親美派與藍的和中派，彼此拉鋸互不相讓，治國自保之道，乃是在變動世局的大數據中，聯美抗中及和中親美二端，尋求其平衡點後，執政者再據以情資進行其決策制定及執行，如此將強勝於無交集之平行線。

中道平衡是最高的境界，圍棋大師吳清源曾說:「圍棋是平衡的藝術」。台灣現況，如同拿著平衡桿空中飛人，走在中美鋼索上，執行奇正反合之術，稍有不慎即全盤皆輸，大數據平衡中道，勢將成為全民必修之課題。

大數據因其規模巨大、類型複雜、產生速度快、價值密度低等特質，對現有技術形成巨大挑戰，如何運用新理念、新技術、新方法對大數據進行全生命周期的創新管理和應用，是推動全民經濟轉型和社會管理創新的重要契機，也是提升國家綜合競爭力的重要趨勢。

支撐這場革命的力量，不僅僅是技術革命，更是涉及領導意識、組織文化和行為方式的思維革命。在國家治理層面，尤其需要形成「數據治國」的理念，掌握用數據思考和解決政治問題的新方法，最重要的是樹立數據思維、網路思維和計算思維這三種思維方式。

智慧時代資源，是國家戰略資產，數據的延伸，就是管理。「不會量化就無法管理」已成為管理學的共識，中美台三方可在基於風險管理和危機處理的情資獲取，做到更精準的洞察及預測，進而豐富情境模擬的手段和方式。

大數據治理的內涵還很豐富，有關數據質量、數據隱私、數據安全、數據標准、數據溯源、數據開放、數據定價估價等也都是非常重要而現實的課題，大數據治國保台的時代已經來臨。

（作者為美國清華智庫董事長，維吉尼亞州）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※