過去六個禮拜，美元匯率指數連續走出下跌的趨勢，再度創下今年最低水平，其實，自從去年9月美元匯率指數衝上114.78的高點後，美元指數僅有今年2月反彈上揚，其他六個月都呈現疲弱走勢，上周五最新來到101.95的價位，與去年9月的高點相較已經貶值11.18％。

看衰美元不是主觀的情緒，而是2023年的交易主流趨勢。特別是在矽谷銀行等中小型金融機構出現擠兌風暴，迫使聯準會再度釋放巨額資金，聯準會資產負債表再度回升4,000億美元，最新的訊息甚至傳出，聯準會上月的公開市場操作會議，與會者一直到最後時刻都還在暫停升息或是僅升息一碼之間舉棋不定，美國中小型銀行信用緊縮，傷害最有創造力的新創產業，對於經濟復甦帶來負面衝擊，迫使聯準會重回寬鬆軌道，將使得美元債券利率持續看跌，加大美元匯率貶值的賣壓。

此外，歐洲與日本是影響美元匯率最重要的兩大經濟體，歐洲股市極為強勁，德國DAX指數已經回到2021年量化寬鬆時期的高點，有繼續創下歷史新高的動能，法國CAC指數則在上周創下7,401的歷史高點，歐洲央行退出量化寬鬆的腳步比美國更穩定，至少還有兩次、每次一碼的升息；而日本新任央行總裁在4月9日正式接任後，日本退出超級量化寬鬆、放鬆殖利率曲線控制波動區間的政策方向也非常明確，今年歐元兌美元匯率可能從目前1.09，升值挑戰1.15的目標、日圓從目前130回升到120，美元兌主要貨幣的匯率續貶5％甚至更多，逐漸成為外匯交易員的共識。

新台幣兌美元匯率目前在30.5上下已經整理七周，雖然台灣中央銀行關於調升利率的討論已經告一段落，將新台幣利率維持在目前水平，是央行持續傳達給市場的明確訊號，央行基於緩和正在快速冷卻的房地產市場，避免在明年初總統選舉之前升息造成政治紛擾，使得新台幣兌美元匯率沒有快速走升的壓力，但是跟隨全球美元的弱勢，新台幣兌美元匯率今年仍然有很高的機率可以再見到2字頭。

更值得我們進一步省思的是，今年美元走弱的金融市場趨勢，與本報4月7日社論所提出《美國霸權與美元霸權同步走弱》的地緣政治變動，有著互為表裡、相互強化的效應。本報社論觀察到美元霸權的走弱，是國際政治與經濟因素交錯使然，存在歷史的必然性。如果將美元走弱，與過去幾個月中國、中東、南美、東南亞等國家風起雲湧的「去美元化」聯手操作來看，就更值得關注國際金融情勢變動的專家們深入討論了。

降低美元對於本國與區域經濟的衝擊，過去幾個月從單純的倡議，成為許多國家攜手嘗試突破的具體行動，本報社論點出中國與法國石油公司首度以人民幣進行液化天然氣貿易結算，中國與巴西簽署協議以雙方貨幣進行貿易結算，還有俄羅斯大量向中國出售原油與能源產品都收取人民幣等，都是歷史性的重大突破。

更有趣的是東協十國財政部長與央行總裁3月28日在印尼舉行會議，首要議題鎖定在降低對美元、日圓、英鎊、歐元四種主要準備貨幣的依賴，不論在貿易或是金融交易，都要提升地區性貨幣的比重，甚至設法擺脫區內對Visa、Master等信用卡清算系統等議題，東協將討論多年的本地貨幣清算機制（Local Currency Settlement, LCS），更新升級為本地貨幣交易機制（Local Currency Transaction, LCT），力圖降低美、歐、日圓等貨幣劇烈變動對於東協經濟的衝擊，後續發展值得我們高度關注。

還有馬來西亞總理安華在3月底參加了在中國海南舉行的博鰲亞洲論壇，回國後向國會明確報告，他在與中國國家主席習近平的會談中主動提及設立亞洲貨幣基金（Asian Monetary Fund），這是安華早在1990年代就曾經提出的主張，這次獲得習近平的支持，安華顯然希望推動區域基金，來降低國際貨幣基金（IMF）的影響力，由亞洲自行來維護區內經濟與金融安全。

國際經濟的發展趨勢其實極為明確，美國與中國兩大巨頭競爭的對決態勢升高，反而刺激了世界各國政府追求多元化的共識，不論是中東、東協、南美各國，經濟規模早已不是吳下阿蒙，各國基於共同維護自身經濟與區域安定的目標，設法建立防火牆更進而強化自身的影響力，避免重蹈「美元是我們的貨幣、卻是你們的問題」的歷史覆轍，2023年固然不會是美元霸權崩潰的轉折點，但是美元的持續走弱與降低影響力，卻是無可避免的重大趨勢。