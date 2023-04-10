蔡總統任期已進入最後一年，放眼蔡英文任內的外交、兩岸立場，除了外交政策仰賴「親美反中」的立場，透過「抗中保臺」激化兩岸對立情勢，藉以獲取政治紅利，更因為持續惡化的雙邊關係，造成兩岸間的敵意螺旋加劇，導致雙方溝通愈發失衡，進而加劇臺海緊張情勢。

不同於縣市長選舉，總統大選更著重於兩岸、外交、國防政策，候選人的立場論述牽動著臺灣未來4年的國際發展方向。在臺灣經濟前景不佳、俄烏戰爭持續、美中競合加劇下，如何帶領臺灣向前邁進，是挑戰總統大位無可避免的課題。

根據國立政治大學選舉研究中心重要政治態度分布趨勢圖可知，近年來國人不論是在統獨立場或是身份認同上都有顯著改變。臺灣內部「支持維持現狀」的比例自 1996 年首次總統直選時的 45.8%，至馬英九總統任內飆破6成，2022 年的統計資料達到 57.2%；「支持臺灣獨立」的群體也同樣擴張，自 1996 年後逐漸成長，至去年支持度已達 31%；「支持統一」的比例則是自 1996 年的 22%逐年遞減，至 2020 年後僅剩個位數的支持度。

因此，維持現狀是臺灣共識。自1996年後，臺灣經歷3次政黨輪替，儘管意識形態不同、論述立場有別，臺灣主體意識也在過去將近 30 年的時間裡顯著提升。同時，雖然臺灣認同度明顯增加，「支持臺灣獨立」的比例隨之提升，但「支持兩岸間維持現狀」仍是現今國內的最大公約數，縱使在蔡總統任內兩岸頻繁出現緊張對立的情況，甚至面臨對岸文攻武嚇的威脅，國人認為「維持現狀」仍是緩解兩岸問題的最佳解答。

但要達到「維持現狀」的目標，「和平反戰」是首要前提，對話、交流則是具體辦法。然而海峽兩岸由於喪失互信基礎，臺灣又因捲入中美對抗的風暴裡，導致民眾期望的「維持現狀」變成遙不可及的口號，取而代之的是雙方劍拔弩張的對立氛圍。

儘管習近平透過友臺、惠臺的措施在兩岸問題上進行努力，但習近平在中共二十大會後，指派兩位具有濃厚鷹派色彩的張又俠與何衛東擔任軍委副主席，仍隱藏著中共武力犯臺的可能性，外加上美國軍方將領曾在國會接受答詢時提及解方軍可能在 2027 年攻臺的訊息，兩岸間兵兇戰危的氣氛仍高居不下。

面對臺灣內部將近6成民眾希望維持現狀的前提下，不只兩岸論述成為 2024年統大選必考題，如何確保維持現狀更是無法逃避的課題。馬英九時期仰賴「不統、不獨、不武」之承諾確保臺海安全，達到兩岸和平穩定的「維持現狀」，反觀蔡英文任內儘管一再宣稱也要「維持現狀」，但卻是共機不斷擾臺、兩岸劍拔弩張的軍事對峙，讓「維持現狀」淪為口號，兩岸更進入零和遊戲的窘境。

現今賴清德逐漸靠向中華民國主體性論述，並以和平保臺當作主要訴求時，藍營總統候選人如何接招將是國人關注的焦點，而兩岸三黨互動關係常會緊緊牽動美中臺三邊的敏感神經。至此，未來欲挑戰總統大位的候選人必須要在保有尊嚴為前提下，讓臺灣免於戰爭紛擾外，訴求達到和平維穩的「維持現狀」為首要目標，這才是臺灣民眾之福氣。

（作者為國會助理、政治幕僚）