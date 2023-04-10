3天圍台軍演與北京的全球和平戰略矛盾不矛盾？中國的「和平秩序」包含不包含台灣？我認為這才是「賣菜會」與「馬陸行」的意義，這兩趟反向旅程應該讓我們更精準評估北京的對台策略。

蔡英文在行前對北京釋出「善意」，開通了更多直航點；馬英九在大陸行程裡solo了幾曲和平詠嘆調；另外還要加上北京在中東的和平業績，在俄羅斯的和平呼籲，在與歐法領導人會晤中的和平召喚，在兩岸關係上的和平姿態，和平，和平，和平之聲響徹雲霄，以致此前全世界都預測這次大陸對「賣菜會」的反應會所克制，以免破壞了和平締造者的形象與說服力。

然而，大家都錯了。重點是，錯在哪裡？

表面上，一般預測錯在以為北京會有所克制，結果卻超出預期，但在深度層次上，真正的錯誤是錯在對「克制」的認知差異。怎麼說呢？簡單說，其實北京這次確實是克制的，只是沒有給出「台灣與美國所希望的克制」。

第二次圍台軍演前，彭博社搜集了四大理由，預判北京這次會克制：

其一是馬克宏與馮德萊恩的造訪，讓北京不好意思對「賣菜會」事件表現強硬，以免造成貴賓以及歐洲親華派的尷尬。其二是去年的圍台軍演造成日韓菲澳團結在美國腳下，北京這次不想重蹈覆轍。其三是中國近來的魅力攻勢，顯然在建立自己的和平人設，不方便突然變臉。其四是台灣2024年的選舉，升級軍事威脅會讓反北京的政黨得利。

以上的第二點明顯膚淺，就算去年沒有圍台軍演，美國依舊會對日韓菲澳拉幫結派，因此不必理會。第四點則明顯矛盾，這類持論一方面認為北京強硬會讓民進黨得利，另一方面又無法解釋那為何「賣菜會」要改在美國舉行避風頭，所以也不必理會。

關於第一點，北京現在確實非常希望處理好中歐關係，不過，我們不應將此誤解為「中國需要歐洲，大於歐洲需要中國」，事實或許相反，歐洲需要中國，大於中國需要歐洲。最簡單的證據就是，是歐洲領袖造訪中國，而不是中國領袖造訪歐洲。

即便如此，習近平當然也不希望讓歐洲貴賓尷尬，所以演習發生在馬克宏，馮德萊恩離去以後。但不能忽略的是，習近平當著馮德萊恩的面，在台灣問題上表現強硬，直白地說：台灣問題是中國的核心利益…誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想…搬石頭砸自己的腳。

換言之，不談台灣問題，北京與歐洲之間什麼都可以笑著商量，一談台灣問題就板起臉。彭博社小看了北京在台灣問題上的堅決。

關於第三點，台灣有不少親藍或中間的觀察者都有類似的看法，即北京正在訴求和平，對一些敏感事件會比以往寬容，如馬英九在大陸暢談《中華民國憲法》，就沒有被刁難。這看法基本沒有錯，但缺乏更清晰的認知。

一句話就能將認知對準靶心：軟的更軟，硬的更硬。北京的寬容會看對象，而不是一切寬容。第二次圍台軍演證明了「和平人設」也是有底線的。

對外，中國訴求和平，並不意味著會在台灣問題上妥協；對內，中國訴求和平，並不意味著會對台獨妥協。

換言之，北京對「賣菜會」的強硬與其和平訴願彼此並不矛盾，如果和平意味著妥協，就不會有第二次圍台軍演。和平意味著爭取更多朋友，因此馬英九唱《中華民國憲法》不要緊。

中共顯然不希望世界誤解了中國的「和平訴願」，以為什麼事都能商量，什麼人都能握手，什麼鬼都能接受。這是必要的表態，因為和平人設是光環，也是包袱，自縛手腳是愚昧的。

誠然，由於拜登政府當下渴望與北京接觸，所以給了蔡英文冷板凳，以為這樣就能換來北京的諒解，甚至恢復中美高層對話，但算盤打錯了，因為這是另一次「進兩步，退一步」的切香腸策略，習近平不會上當。

不過，話說回來，北京這次確實也展現了克制，（暫時）沒射飛彈， 只是克制的定義是中國說了算，而不是台美想要的克制。

大家可能都有點忘了「新常態」，任何一次台美越軌之舉，都方便大陸當局推進新常態，這次也不例外，3天的海事檢查行動，就是新的布局，意在削弱中華民國主權，內地化台灣，內海化台灣海峽。成功與否不重要，因為這是一個警示，表示大陸可以這麼做，而且海事檢查不過是工具箱裡的一項而已，這個警告意味著還有很多類似工具可以用。

是的，這就是灰色地帶作戰，是的，這就是中國版的「切香腸」，是的，美國對此無能為力。

中美在台灣問題上的交手，就看誰能建立更多不可逆的新常態，漸次造成既定事實新現狀，直到兩岸統一或台灣獨立為止。因此，台灣可以自問，現在誰建立的不可逆新常態較多？北京還是華盛頓？請注意，我強調的是「不可逆」，對美軍購或甜言蜜語都是可逆的。

北京生氣？不如說是暗爽，大陸推進新常態的最大助力就是美國。這次圍台軍演加入了航母山東艦，試問，尼米茲號「威懾」了什麼？有比山東艦更靠近台灣嗎？

雖然我們又遇到一次圍台軍演，台美按例抨擊對岸「過度反應」，但拜登與蔡英文心知肚明大陸這次到底有沒有克制，如果「賣菜會」是在台灣舉行，會只有這樣嗎？

中國的「和平戰略」當然包含台灣，但這不代表台海危機有所降溫，而只是凸顯了美國更難打台灣牌的事實，麥卡錫當著蔡英文的面重申「一中」，咦？邀請函上不是寫「台灣總統」嗎？什麼「一中」？反華要角人在美國還怕北京不開心，我都幫他害臊。

和平不是天上掉下來的，也不是單方面能成就的，需要雙方都努力爭取，躺平無和平，更不要將和平誤讀為妥協，尤其是台灣。（作者為自由撰稿者）

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