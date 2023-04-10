馬英九先生結束12天的大陸之行後，日前已經順利返台。12天其實並不長，但是意義卻很深遠。自從蔡英文上台、不承認「九二共識」之後，使兩岸氛圍充滿對立和敵視。民進黨對馬英九先生此行的痛罵也恰恰說明其在兩岸政策上的無能。台灣未來道路何去何從，可能馬英九先生會更有發言權。

這是一趟歷史之旅。馬英九先生一行去南京拜謁中山陵、參觀孫中山紀念館、憑弔侵華日軍南京大屠殺遇難同胞，去武漢參訪辛亥革命武昌起義紀念館，去重慶追思抗日名將張自忠將軍，去上海參訪四行倉庫抗戰紀念館，這些中國近代重大歷史場景的重溫，無疑會讓隨行的台灣青年銘記歷史。因此，馬英九先生此行的用意恐怕不僅僅是為了個人的回鄉祭祖，更像是代表中國國民黨的回鄉祭祖。

今天的中國國民黨，如果能夠時刻警醒其根在大陸，也就能夠時刻想起中山先生教誨的「革命尚未成功」，當然此時亦可以理解為「完全統一尚未實現」。所以說，馬英九先生苦心孤詣地找尋歷史，讓當代台灣青年們勿忘中國歷史，其誠可嘉，善莫大焉。

這也是一趟現實之旅。馬英九先生和諸多國民黨人在台灣島內生活久了，往往會缺乏對於世界大勢走向的客觀認識。近幾年，美國所謂的「中國威脅論」和「修昔底德陷阱」論調充斥台灣媒體，美國究竟為何有此擔憂？兩岸實力此消彼長究竟真實性如何？民進黨當局長期唱衰中國大陸，為何現在面臨「九國斷交」的窘境？如果不親自來大陸走訪，如何能夠瞭解中國大陸到底發展到什麼程度，又如何能夠解答這些問題？

畢竟，在台灣島內目前的媒體生態之下，肯定中國大陸的發展和肯定中共的善治之功，不僅需要勇氣，還需要智慧。所以，當馬英九先生乘坐中國大陸高鐵穿梭在各大城市之間，當他去武漢參觀抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展，當他去重慶兩江新區的賽力斯工廠觀賞機械臂全程自動化生產，以及當他去上海參觀全球單體規模最大的自動化碼頭洋山港四期時，他終於可以「管窺蠡測」中國大陸經濟建設和科技建設的成就已經到達何種程度。

甚至於，民進黨長期對國民黨的「抹紅抹黑」，在十分熱情的大陸民眾夾道歡迎馬英九先生的事實面前不堪一擊。正如馬英九先生所說：「我很欣慰的是，大陸民眾對我都非常熱情，有大陸媒體播放我祭祖的影片，短短一天居然有1.2億人觀看，讓我相當意外，也相當感動。」大陸民眾十分熱情，恰恰說明了馬英九先生堅持「九二共識」是正確的，在中國大陸是有民意基礎的，也是有益於兩岸消弭分歧、走向和解的。

這也必然是一趟未來之旅。馬英九先生已經73歲高齡，說他不想留下點兒什麼政治遺產給台灣民眾，無人能信。他念茲在茲的，是兩岸長期的和平與穩定如何能夠實現。當前兩岸的敵對氛圍以及美國等外部勢力的不斷介入，已經嚴重擠壓了在馬英九先生執政時期兩岸良好的互信和交往。所以，當他在南京題詞「和平奮鬥，振興中華」並在沿途多次倡議這個觀點時，他的著眼點恐怕是希望構建兩岸對和平的共同信念。

此行中，馬英九先生的大九學堂帶了30名島內青年學生到大陸。馬英九表示，「我們每一場結束後要上車時，兩岸同學還在依依不捨地交換聯繫方式，這讓我對兩岸重新交流，產生無比的信心。年輕人是我們的未來，越早交流來往，越認識彼此，往後發生衝突的機率越低。」

當然，兩岸之間的未來和平並不僅僅是年輕人加強交流就可以實現。更重要的是，台灣島內是否能夠消弭「台獨」理念以及拒絕外來勢力的長期干涉。民進黨當局的錯誤做法最終必將會把台灣的和平斷送，而正確引導台灣民意實現對民進黨當局錯誤政策的糾偏，是需要包括馬英九先生在內的眾多國民黨黨員去共同努力的。

總之，馬英九先生的大陸之行，是正面的和積極的，是希望促進兩岸深度融合的。他對於追溯歷史的重視值得肯定，畢竟，兩岸之間民心相通和心靈契合只有在基於共同的中華文化和歷史時才可能達成。

當然。馬英九先生的大陸之行，還是有一些遺憾的。如果追溯歷史時，可以在清明節去陝西黃陵祭祖；如果替台灣現實打拚時，可以去北京座談；如果希望創建和平未來時，可以大聲講出「和平統一」，這些行動可能對台灣的意義會更大一些。但不管怎樣，馬英九先生冒著「被統戰」的罵名，甘當「雖千萬人吾往矣」的「孤勇者」，其氣魄和膽識令人欽佩。

歷史往往在重要關口會出現一些關鍵的「分水嶺」。卸任的馬英九先生雖然不太可能在台灣政壇產生重大影響，但今天的「返鄉祭祖之旅」畢竟給台灣民眾提供了一種看得見的選擇。（作者為中國勞動關係學院副教授）

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