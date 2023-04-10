隨著國民黨南投補選的敗選，整個黨的氣勢受到影響，而那之後開始出現媒體民調，顯示在三腳督情況下，國民黨無論侯友宜還是郭台銘代表參選，民調都落後賴清德一個幅度，消息一出，更讓許多國民黨政治人物與支持者為之沮喪。

儘管主流媒體的藍營評論中，尚未看到什麼失敗主義的論調，但這種論調卻已經私底下在坊間蔓延，且逐漸演變成對侯友宜、朱立倫與郭台銘的不滿攻擊，這一點讓人非常憂心。

去年選前，盧秀燕市長在受訪時談到自己的選情，她說「票還沒開出來前都不是她的，要更努力爭取市民認同」。當然，有些人會把這句話解釋成是領先者的故作姿態，但這句話也是完全的事實，現在民調是賴清德領先，這一點完全無法否認，但票開出來了沒？還沒，既然如此，那國民黨還有無機會？當然有啊！

現在坊間多數民調，在一對一的競爭下，國民黨的落後幅度都在5%以內，是把柯文哲加入後，才會呈現出較大程度的落後，既然如此，那只要國民黨能與民眾黨合作，或者國民黨把民眾黨棄保掉，那自然就有一拼的機會！

不可諱言，柯文哲絕對不會輕易「就範」，與國民黨合作搭檔，國民黨需要靠自己拿出實力，擁有棄保掉柯文哲的優勢，才足以讓柯文哲願意與國民黨合作。也就是說國民黨必須要針對現行的民調態勢做很深入的研究，才能找出問題所在，進而得知要如何補強。

筆者以近日推出的「關鍵調查有限公司」民調進行分析，依據該公司調查結果，39.0%民眾挺賴，25.5%挺侯，17.1%挺柯。同樣的組合相較於1月的調查，賴清德支持度增加3.6%，侯友宜減少8.3%，柯文哲減少4.5%。

而若國民黨改推派郭台銘，38.7%民眾挺賴，21.8%挺郭、19.0%挺柯。相同的組合與1月相比，賴清德支持度減少1.9 個百分點，郭台銘減少5.0個百分點，柯文哲減少1.7個百分點。

從上段的分析，關鍵可以看出賴清德僅是略增，關鍵問題是侯友宜、郭台銘、柯文哲三人都下降，才拉大了差距！然而這會是長久而致命的現象嗎？等侯友宜宣布參選，或者郭台銘獲國民黨提名（倘若最後是這個發展）後，還會是這個結果嗎？當然不致於！候選人有表態與沒表態，支持者的凝聚力自然是有差的。

而把柯文哲的民調考慮進去，可以發現，柯文哲的支持度約等於侯友宜的七成，這絕對不是個低數字。但國民黨較之民眾黨，有遠多的縣市長席次，有更順暢的兩岸溝通管道（例如，馬前總統才剛進行了成功的大陸訪問之旅），對美關係上也較民眾黨良好，駐美處已設立超過一年，黨主席朱立倫去年也進行過成功的訪華盛頓之行。無論是對美關係、兩岸關係、地方勢力，國民黨都遠勝過民眾黨，只要黨內有一定的團結決心，又何需怕無法成功棄保柯文哲。

國民黨現在最大的問題，是輸太多次導致失敗主義心態重，一遇挫折就開始有丟兵卸甲，或相互怪罪之勢，這一點國民黨真的應好好向民進黨學習，民進黨創黨以來，有過多次的「逆轉勝」紀錄，這些都是不放棄才能達到的結果。不論民進黨其他表現，純論這一點看，國民黨真的應該好好效法。（作者為網路媒體工作者）

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