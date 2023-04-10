（示意圖／達志影像）

由川普到拜登總統，美國政府持續對中國祭出各種壓制的動作，感覺上好像出兵攻打烏克蘭的是中國大陸而不是俄羅斯，中國在國際上好像罪大惡極，必須要加以制裁。

美國推廣它的外交政策，「軍事肌肉」是很大的憑藉；但中國推展外交依仗的是經濟實力及龐大的國內市場。美國推展民主是好事，但對於眾多發展中的國家來講，經濟貿易利益才是首要之務。在拓展對外關係上中國並沒有夾帶社會主義的思想或理念，也並沒有要求其他國家認同中國的政治體制。

二次大戰之後，美國介入的戰爭或內戰不勝枚舉；而中國進行的地區軍事衝突卻寥寥可數。現在美國作為世界第一強國，卻如此痛恨正在崛起中的中國，隱藏在骨子裡的思維就是維護美國的國家利益。而兩岸的對峙也就被美國納入了這樣的一個大戰略棋局當中。

隨著中國綜合國力的提升，美國想要阻止中國在世界影響力的擴張是不可能的，頂多會延緩或阻滯這樣的一個趨勢。由長遠來看軍事外交有其極限，失敗案例比比皆是；以經貿為骨幹的外交實質效益較持久。

美國看中國的發展態勢心生警惕，因為中國現在是全球第二大的經濟體，將來GDP超過美國是可以預期的。根據世界銀行的統計，中國是世界第一的貿易大國，吸收外資也是世界第一。此外，其軍事及科技的實力與前景也不容小覷。

配合其外交的拓展，中國已經跟26個國家和地區簽署了19個自由貿易協定，其貿易額占總額的35%。除了雙邊關係之外，也積極加入或參與多邊性的經貿組織如G20、亞太經濟合作組織、《數字經濟夥伴關係協定》、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），亦申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等高標準多邊經貿的協議。美國想另起爐灶當領頭羊看起來有相當的困難。

10年前中國大陸推出「一帶一路」的大戰略，雖然困難重重，飽受西方國家批評造成發展中國家「債務的陷阱」，但迄今已經有151個國家、32個國際組織簽署了相關的合作文件。2021年中國提出《全球發展倡議》， 推動多邊發展合作，目前已經得到100多個國家的支持。過去中國經濟的發展得力於西方國家所倡導的自由化、全球化所帶來的利基，美國及歐洲等支持自由化的國家看在眼裡反而不是滋味。很諷刺的是現在中國站在自由化的制高點上，反對美國築高牆設壁壘，單邊制裁，極限施壓等作為。石油等交易使用人民幣的國家增加，對美國的美元霸權地位更是極大的警訊。

中國大陸對於台灣的終極目標就是要統一，無論用和平的方式或用武力。兩岸長久以來處於對峙或敵對的狀態，我們每天聽到或看到的有關大陸的訊息基本上都是負面，但我們必須務實的面對大陸的發展，才能適應未來的變化。（作者為前駐以色列特任大使）

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