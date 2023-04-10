春秋戰國時期，共主衰微，內外多事，諸侯各邦由於歷史源流和地理環境各不相同，文化取向形成差異，乃至於地緣政治分庭抗禮。25個世紀後的今天，台灣雖小，可台海政治繁複萬端，乍看之下，疑似東周的縮影。

首先，台灣海峽天險成為一道屏障，遠甚於滔滔漢水、滾滾長江。台灣的近代現況，和東周當時楚國雷同，幾度假藉天險，和中原對峙。

其次，台灣力量雖小，但戰略價值極高而成為美中兩國必爭，猶如戰國時代楚地之於東方的齊國和西方的秦國，兩個大國爭霸形勢的再現。

楚國立國，正統性不及中原各國，但和中華民國一樣大有來歷，隔海之興，傳奇不衰。楚國更間或與齊國結盟，恰似台美日關係緊密，而中方難以制約。

如果不看楚國，僅只討論中原，鄭國和衛國的地位與台灣又有著幾分類似。夾雜在大國之間，鄭、衛的外交和戰略難以獨立施展，因而國民能量導向經濟與文藝。

再進一步細看台灣，由於大陸移民播遷，因而背景類同春秋宋國，保存殷商前朝文化。世代遺民傳承，使得台灣富於多元魅力，而內政複雜。

綜合觀察，台灣的政治軍事地位似楚而形成戰略隔絕；文化經濟似鄭、衛而擁有科技與美學實力；遺民傳承似宋而先來後到、多寡不一。一個台灣，幾乎揉合表現東周四邦的特徵，加上齊、秦兩大超強介入操作、尺寸必計，因而台海糾纏不清，極為難解。台灣政治和台海戰略，自洽性薄弱，意志不集中，在可以預見的將來，無法取得安定。

馬英九和蔡英文前後兩位總統，最近在同一時間，一位西進神州，另一位過境美國。可馬英九似乎主要代表著宋國遺民，而蔡英文貌似揮舞楚國旗幟。力量分屬，有如內政「兩國」論，不但反映著矛盾的激化，並且透露出「台灣共識」的表象存在，而「台灣論述」的實質缺席。

美國可依而不可靠。換句話說，美利堅可以做浪漫情人，但不是最理想的結婚對象。在美方轉軌「反中」的此刻，小英政府向華盛頓一面倒，小喬初嫁，東風乘便，可那僅僅掌握到了一時大局。天下事往往在執行力度，美國風向善變，拜登政府的政策優先和國安執行尤其荒腔走板，全世界肉眼都看得清清楚楚。

美國如果在2024年不能選出睿智而幹練的新政府，國力必將直線下墜到2028年，那便意味著中國大約已經又掌握到10年的戰略機遇期。假設中國掌握成功而台灣仍然繼續現行「楚國模式」，2030～32年泰半將會面臨台海空前緊張。

所謂「一中」，中共最後說了算。美國如今只稱台灣，沒有中華民國。換言之，馬英九此行在大陸取得的，屬於「鳥籠統戰」成果。中共針對中華民國和九二共識給予任何模糊空間，都在鳥籠之中。中共有統戰部，也有「鳥籠經濟」理論，但是沒有「鳥籠統戰」之說。這個名詞在本文首次自創提出，是便於說明性質，沒有褒貶。在鳥籠裡面可以跳，吱吱喳渣也不要緊；鳥籠外面，體制本質紋風不動。

戰國時期內亂兼併，到頭來時不我予。台海之爭從難解到必解，有多少年？

（作者為美國法學博士、加州律師）