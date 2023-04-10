蔡總統過境美國與馬前總統訪陸同天返台，掀起了台灣新一波的兩岸論述。馬英九在大陸什麼都敢講，講了4次中華民國、3次總統，似在實踐「九二共識、一中各表」的主張，難得的是大陸也善意放縱，儼然《中華民國憲法》在兩岸可以和平交流、溝通對話。但蔡總統在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫後，大陸的海警巡航、軍事演習陸續而來，台灣再次被推向國際地緣政治鬥爭的驚濤駭浪中。

馬英九行前大家叫罵，結果出乎意料的突破；蔡英文行前備受期待，結果在創造新紀錄後，再次讓台灣陷入危境。一來一往，不見得是因為事實如何進展，而是態度是否為善意能否被接受。

美國線上公司（AOL）和時代公司（Time Inc.）董事長法蘭‧豪瑟，寫下《柔韌：善良非軟弱，堅強非霸道，成為職場中溫柔且堅定的存在》一書，強調堅強與友善能夠並存，和善地與他人保持良好的合作關係，是得到他人支持最好的方式。領導者要有同理心，把自己想要的與對方所要的東西做聯結。

教導超過100萬名學生的演說家也是課程設計師休士頓‧克拉夫特，寫下《你的善良必須更有力量：勇氣、耐性、同理心，深度善意是助人的王道》一書指出，我們常看到大量的行善標語，社群媒體上也有大量的長輩圖勸大家隨手做善事。但這些大量生產的「善良概念」，往往無法切中要點，甚至造成反效果。

他說現代人不喜歡「做善事」有三大原因，一是沒有能力：不知道如何行善，缺乏表達善意的語彙，連讚美都不會。二是沒有安全感：擔心表達善意被拒絕、被恥笑。三是沒有決心：不是舉手之勞就不幫，或是找藉口推託。因此，「深厚的善良」是一種技能，必須培養同理心和溝通技巧才能具備。

前陣子為了斡旋烏克蘭危機，歐洲各國動作頻頻。去年11月德國總理蕭茲率團訪問北京，歐洲理事會主席米歇爾緊接著於12月初訪問中國，西班牙總理桑傑士今年3月底訪中，法國總統馬克宏與歐聯執委會主席范德賴恩也於4月接力造訪北京。儘管美國領導的中西對抗似已成定局，但歐盟各國仍繼續將中國視為合作夥伴，在氣候變遷和衛生等議題上合作，甚至對中國在世界的影響力有所期待。

國家領袖出訪本來就是個政治哲學，利弊得失關鍵在出訪者與受訪者的利益是否一致。但一時的利害都是短暫的，長遠的關係則建立在是否出於善意基礎。世界和平、地球永續都是國際共同的價值，兩岸領導人與人民如果愈走愈遠，愈來愈仇恨，全世界都不會有好日子過。製造「惡意螺旋」很容易，只要不顧蒼生死活，但要扭轉成「善意螺旋」，需要播下更多的善良種子。

不管是再送貓熊給台灣、開放陸生來台、恢復兩岸旅遊、加碼農漁產貿易、鼓勵中華文化交流等等，這些作為都是兩岸人民歡迎的，但關鍵還是出乎領導人的一念之間：你是否善良？

（作者為時報出版董事長）