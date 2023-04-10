NCC主委陳耀祥遭爆料4至5月間將偷渡鏡電視執照案，被時代力量立委陳椒華痛批是「敗壞NCC的大罪人」。陳耀祥已被檢方列為鏡電視申照案貪瀆的被告，不思下台負責還想強渡關山，豈止敗壞NCC，更敗壞官箴，臉皮之厚，放眼政壇無人能比。

近日多位立委都接獲NCC內部吹哨者的爆料，陳耀祥竟揶揄爆料者對NCC運作不熟悉，堅稱他繼續審照是其義務與責任，甚至大剌剌回應沒有迴避的必要。被列貪瀆被告的NCC主委，毫不在乎外界觀感與利益迴避，讓人不禁懷疑，除非有長官交代，不然就是收受不當利益，否則哪有公務員敢如此胡作妄為？

陳耀祥對鏡電視的厚愛與護航，相較對待中天新聞台持續惡罰到撤照關台，有如天壤之別。只因中天是監督民進黨最嚴謹的新聞台，而原本應是客觀中立的NCC，不遮掩地扮演執政黨打手，以各種莫須有的罪名將中天關台後再保送華視上壘。

陳耀祥披著學者從政的外衣，實則為前行政院長蘇貞昌特意挑選的「最聽話的NCC主委」。如今法院針對NCC追殺中天的裁罰個案，共9案都判決中天勝訴撤銷裁罰，這已創下行政訴訟紀錄，如此離譜的NCC早該關門大吉。

陳耀祥樂當執政黨鷹犬，執掌NCC唯一的任務就是配合民進黨政府全面綠化媒體，對中天關台不手軟，護航鏡電視當然無需避諱，甚至還爆出錄音檔明說讓鏡電視過關是「奉總統旨意」，這才是NCC最大的悲哀。原本該是受人尊重的獨立機關，如今已成為「髒兮兮」的代名詞，陳耀祥拚死護航鏡電視也就不足為奇了！