近期，蔡英文總統與馬英九前總統分別前往美國和大陸進行訪問，言行舉止動見觀瞻，被視為是「雙英」再度對決；深層來看，更是2024大選綠營與藍營的國際兩岸路線之爭。

根據啟思民本基金會在4月7至8日執行的民調，以0至10分來看，馬英九訪陸獲得5.66分，略高於蔡英文訪美的5.56分。而從政黨傾向來看，泛綠自然給蔡高分、給馬低分；泛藍給馬高分、給蔡低分。但在中間選民部分，馬卻獲得5.75分，不只高於蔡的5.57分，更高於馬自己的總體平均。也就是說，無政黨選民給馬英九訪陸更高的評價。

以整體分數來看，兩人可謂不分軒輊，但從台灣社會長期親美，以及近年抗中保台浪潮來說，訪陸評價比訪美來得高，所取得的成就自然更大些。尤其在這份民調裡，認為台灣應該親美的比例可是親陸的5.6倍左右。

不過縱然親陸比例較低，但卻有高達62.3%的民眾認為兩岸要多交流，對台灣安全才有保障，僅23.1%反對。從泛綠政黨認同有28.8%，及相對馬英九時期，有36.9%比較滿意蔡英文時期的兩岸關係這兩項數據來看，其實就連部分泛綠、滿意蔡英文時期兩岸關係者，都認為兩岸交流應當增加來確保台灣安全。

很有意思的是，政大選研中心「台灣選舉與民主化調查」去年12月的調查，蔡英文整體施政表現獲得34.1%的滿意和61.2%的不滿意。而各項施政成績裡，兩岸關係滿意度是僅次於經濟民生最低者，僅獲得34%的滿意；然而與此同時，卻有41%的民眾滿意蔡的外交表現，不只高於總體表現，更是各項最高者。呈現民眾較為不滿蔡的兩岸政策，但相對滿意其外交路線的現象。

但結合啟思民本基金會的數據來看，其實就能理解蔡的外交、兩岸滿意趨勢不同之情況。深層來說，就是多數台灣民眾支持親美，但卻反對抗中，或是兩岸處於緊張狀態。

親美不必然要抗中、和陸不必然要反美，在親美是台灣民意共識的情況下，2024大選其實就是對兩岸路線的抉擇。也就在既定親美的情況下，如何處理兩岸關係、如何和陸方互動。

2020年的蔡英文曾以抗中保台牌獲得歷史性大勝，然而從美國杜克大學「台灣國家安全調查」的數據來看，即使2022年選後偏獨比例甚至比2020年還高，但如今民眾看待兩岸關係處理的態度已截然不同，有高達6成3的人支持對陸採取比較溫和的政策，避免製造兩岸緊張，僅3成1傾向加強軍事力量對抗中國大陸。也就是說，當前台灣民意已不再支持抗中路線。

這不只讓賴清德務實地將「抗中保台」改為「和平保台」，也很自然地讓馬英九訪陸獲得比蔡英文訪美更高的評價。

而從當前台灣民意結構來看，對民進黨來說，最關鍵就在於如何調整兩岸路線、如何建構和平穩定的兩岸關係；而對國民黨來說，則是如何在符合「和陸」民意期待的同時，也符合「親美」民意的路線。誰能解決，就將會是2024大選的贏家。

（作者為中華青年公共參與協 會理事長）