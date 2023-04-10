報載4月6日台電備轉容量率最低時只有6%，供電燈號應為黃燈（備轉容量在6%與10%之間），不過當天台電網站上「今日供電資訊」燈號仍然顯示備轉容量高於10%的綠燈。這是怎麼一回事？

原因很簡單，台電「今日供電資訊」燈號粉飾太平，顯示的根本不是當天最低備轉容量率，供電燈號顯示的是當天尖峰用電時刻的備轉容量率。

一般民眾印象中，每天最低備轉容量率不正是用電量尖峰時刻的備轉容量率嗎？不錯，3、5年前每天最低備轉容量率都是發生在下午2、3點每天尖峰用電時刻。但這兩年情況已完全改觀，現在每天最低備轉容量率並不是發生於每天尖峰用電時刻而是在傍晚6、7點左右，未來每天最低備轉容量率也必將發生在傍晚時刻。

何以致此？原因非常簡單。現在台灣裝置了全球密度最高的太陽光電設備，每天下午2、3點太陽高懸時，太陽光電都能提供5百萬瓩（相當於6部核電機組裝置容量），巨大無比的供電能力。依蔡政府規劃，3年後太陽光電裝置容量更將高達2千萬瓩，每日下午尖峰用電時刻正是太陽能大展神威時刻，未來下午2、3點的備轉容量率將永遠大於10%，供電燈號將永遠是綠燈。

但太陽下山後，粉飾太平的備轉容量可就要露出馬腳了。如前所述，下午時刻，用電量雖然最大，但太陽光電已可提供5百萬瓩的電力。一到傍晚，太陽下山，這5百萬瓩供電能力歸零，但傍晚用電較下午尖峰用電最多只降低3百萬瓩，傍晚備轉容量較下午降低2百萬瓩，才真正是每日備轉容量率最低的時候。4月6日最低備轉容量率發生在傍晚6點半，接近用電警戒的橘燈，但台電官網仍然顯示為當天下午的綠燈。

提供每日供電燈號的目的是在使社會警覺供電吃緊，工商業及民間均可預作準備。如果實際上供電十分吃緊，但台電官網天天還是高懸綠燈，根本失去原本公布燈號的初衷。

經濟部去年發布之「全國電力資源供需報告」有以下𠄘諾：「以夜尖峰時間為考量點」。報告中宣示：過去日間尖峰為一天用電最高點，也是供電壓力最大的時點，考量未來再生能源，尤其太陽光電大量併網之後，此問題將得到解決，也因此，從此次報告起，都將改採夜間尖峰備用容量率來規劃，並將太陽光電預設為零，同時強化需求面管理措施，確保供電穩定。

希望台電遵照經濟部指示，提供每日供電最為吃緊時刻的備轉容量率及相對供電燈號，提醒社會大眾供電情勢仍極為嚴峻。（作者為台灣能源部落格）

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