國民黨主席朱立倫想號召「非綠聯盟」，但民眾黨主席柯文哲不買帳，藍白合看來難以成軍。其實「非綠聯盟」的概念還是在搞藍綠惡鬥，國民黨想收納所有對民進黨不滿的選票，這算盤打得有點一廂情願。台灣經過蘇內閣4年治理，民眾需要的是「反貪腐聯盟」，在反貪腐問題上，國民黨能得到民眾的信任嗎？

高端真相至今不明

去年縣市長選舉民進黨之所以慘敗，很大因素是民眾對執政表現強烈不滿，才會在投票時重懲民進黨。民進黨政府激起民怨的原因有很多，首先是權力無限膨脹，忘了對人民的謙卑以及對體制的尊重，變得囂張霸道。不只立法院變成橡皮圖章，司法、監察、檢調警也常成為政治工具。沸沸揚揚的高端內線交易案，士林地檢署只起訴一對醫師夫婦，屢屢無端釋放利多消息的前衛福部長陳時中卻輕騎過關。衛福部為高端護航，先排除異己，泡製一言堂，接著曲解法令，讓審核過程快馬加鞭，檢方連衛福部官員都沒約談一個，就逕自認定本案沒有官員涉入，涉及龐大利益的疫苗採購案疑點重重，事後驗證陳時中謊話連篇，檢調卻連查都不查，這能讓民眾相信在民進黨治理下，檢調會揭發真相、司法會給社會一個公道嗎？

民進黨執政7年來，已變成貪婪的怪獸，為貪圖利益而肆無忌憚擴張權力，不惜踐踏民主、打壓言論自由，為掌控國家通訊傳播委員會（NCC），先撤換堅持獨立機關理念的原主委，再任命一位俯首聽命的新主委，NCC從此淪為政治打手，進而關掉中天新聞台，還企圖把TVBS發配邊疆頻道，又打算護送與高層關係良好但內部弊端傳聞不斷的鏡電視上位。現在電視新聞幾乎一片綠油油，個個為民進黨歌功頌德，並收取大筆政府各部門標案的回饋。曾經疾呼黨政軍退出媒體的民進黨，卻造就了龐大的政媒共生體，新聞的獨立自由被壓縮到奄奄一息。固然，現在還有網路可以發聲，但民進黨同樣豢養了大批側翼和網軍，在網上顛倒黑白喊殺喊打，讓社會上敢於發出異議者遭受霸凌迫害，為「數位中介法」捲土重來創造聲勢。長期下來，寒蟬效應益加明顯，台灣的言論自由出現嚴重的倒退。

民眾對蔡政府不滿的另一個重要原因，是庶民經濟倒退與貧富不均。台灣除高科技產業外，多數受薪者陷於長期低薪及超高房價，普羅大眾在生存陷阱中苦苦掙扎，看不到希望，以至於不婚不育愈來愈普遍，少子化成了無解的國安危機。蔡政府開出的社會住宅支票，至今兌現了多少？當一般民眾只能節衣縮食過日子的同時，綠營卻藉著金權勾結狂A錢。台南88槍擊案的背後，是政商聯手搶食綠能的醜陋面目；警檢和黑道到會館同歡，是民進黨政府道德淪喪的寫照。曾承諾的居住正義和司法正義，如今都成了笑話。

非綠聯盟難以團結

面對民怨，民進黨永遠只有一招「抗中保台」。任何對施政失當無能的批判，民進黨無可辯駁時，就把層次拉高到抗中保台，陳年芒果乾賣了又賣，把其他人都打成舔共賣台，自己則是唯一的台灣捍衛戰士。民進黨洗腦民眾的邏輯是：雖然民進黨治國千瘡百孔，但為了捍衛台灣，這些小錯都可以放下，即使含淚也必須投民進黨。民進黨用激烈的仇中抗中讓兩岸關係惡化，一味抱緊美國大腿，甘為美中對抗的馬前卒，以致兩岸走到兵凶戰危的地步，卻又在兩岸緊張中獲利，因為在大陸軍事進逼時，呼籲兩岸和解的聲音很容易被抹紅抹黑。民進黨挑動危機，然後用這個危機感讓選民靠向「抗中保台」，實可謂寄生在自己製造出的兩岸危機中，這樣的政黨，怎麼可能真心求取兩岸和解？

民進黨執政固然千瘡百孔，但仍有約30%的死忠支持者，國民黨如果以為喊個「非綠聯盟」，就可以集結所有討厭民進黨的選民，顯然是太過樂觀，也沒看清楚民眾所需，因為決定選舉勝負的是中間選民，他們早已厭倦藍綠惡鬥，民眾需要的是能打擊貪腐、改善治安、重振經濟、讓人民安居樂業的硬漢，而不是陷溺在「非藍即綠」舊框架中不能自拔的舊政客。