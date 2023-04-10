蔡英文出訪中美洲友邦並過境美國的行程結束後，中國大陸方面先是宣布制裁蕭美琴以及「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」。8日解放軍也展開連續3天在台灣海峽及台灣周邊進行環台軍演，台海緊張情勢再度升高。據國防部通報，9日截至下午4時已偵察到70架次中國大陸軍機，以及11艘次軍艦現身台灣岸外海空域。

與去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後相比，解放軍本輪軍演規模和強度都有下降，但日前已先將航空母艦山東號部署在台灣東南海域，其讓航母編隊參與封鎖台灣本島的演練行列的意圖才更引人關注。

大陸方面明確指出種種作為是「反制」，是被迫為之。大陸中央廣播電視總台海峽時評就指出，制裁蕭美琴，正因其極力策動美國政要訪台、民進黨政治人物訪美，數次推動美對台軍售，是當前緊張局勢的始作俑者之一。懲戒台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」，是因其打著「學術交流」與「研討」等旗號，在國際上推銷「台獨」主張，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，而解放軍的動作也是面對「台獨」勢力一再挑釁，不得已有所動作。

大陸方面這些說法的弦外之音拜登政府聽得懂，蔡政府上下卻完全沒有看明白，其實只要不挑釁、不冒進，中共也就沒有「師出有名」動手的理由和藉口。蔡英文此次過境美國，白宮行政單位的低調與克制就是避免給大陸留下大動干戈的口實，於是大陸方面也沒有像上次裴洛西訪台一樣，宣布與美國官方停止各項合作與溝通。恰恰是蔡政府非要把一次三方各有默契的出訪，炒作成重大外交突破，才惹來今日台海危局。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※