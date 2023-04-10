2020年因兩岸互動降溫與疫情因素，大陸官方宣布暫停陸生來台就讀大學，預估今年8月台灣將不會再有任何大陸學生就讀，這也代表陸生來台就讀也終將走入歷史般「被動式清零」。面對此困局，教育部長潘文忠又展開其官僚式說帖，只淡淡表示，他對於中國禁止學生來台，深感可惜，畢竟兩岸年輕人少了許多交流的機會。但蔡政府除了只會高呼遺憾之外，沒有提出任何的改善策略，台灣私立大專校院已經深受少子化之影響，陸生「被動式清零」，對台灣私大大專校院的經營更是雪上加霜。

根據內政部最新統計數據顯示，2022年台灣新生兒人數僅僅只有13萬8986人，但死亡人數卻超過了20萬人，出生率與死亡率都創下了紀錄，這也表示台灣已經走到了「生不如死」的關鍵分水嶺，少子化將成為嚴重的國安問題，日後全台私立大學終會出現嚴重的倒閉潮，也會造成高等教育人才之嚴重流失。

私立大學倒閉對國家而言是一個嚴重的傷害，教育部竟然大剌剌地高喊私立大學倒閉只是「回歸市場」機制。教育是百年大計，更是立國之根本，教育事業就是今天不做，明天我們就會後悔，大文豪雨果也曾指出「多辦一所學校，就可少建一座監獄」，談教育不應該只從市場機制來思考，若照教育部這樣的商業思維，眾多偏鄉的國中國小都該關門大吉，避免教育資源浪費。教育部絕對不該拿「市場機制」這個大旗，當成是自身無能之遮羞布。

每間大學私校的董事會都是先砸下數十億的資金響應國家政策辦理興學，但今日教育部說停辦就停辦，本身就有失厚道，而且沒有這些私立大學養成新進學者教授，國立大學也沒法有諸多優秀的學者教授可供聘任，私立大學培養新進學者功不可沒，今日私立大學快速退場，將不利於我國未來高等教育人才之養成培育！

教育部本該早早想辦法幫台灣的私立學校找生源，離台灣最近的大陸學生就是最好的招生對象，畢竟兩岸同文同種，大陸學生可以很快速地適應台灣的語言與飲食習慣，但蔡政府聽到大陸就反彈，這也讓大陸學生對於來台就讀興趣缺缺。

蔡政府2016年開始推動新南向政策，開始要求大專校院前往東南亞招生，但招收外籍學生首先要提供獎學金和住宿優惠，還需要打造校園的雙語環境，提供全英文的授課，還要成立華語中心輔導學生。而且東南亞學生本身來台絕大多數都是衝著打工機會而來，這也讓少數不良人力仲介攪和其中，外籍學生常常產生打黑工的狀況，也時常登上社會新聞頭條，光是管理就令各大學頭痛不已。

請蔡政府回歸施政理性，不要拿招生當成是兩岸政治鬥爭的工具，早早規畫友善大陸學生來台就讀之政策方針，並進一步鬆綁大陸學者來台互訪，開放台灣可與大陸大學辦理雙聯學制或雙方之學分對接與相互承認，以文教為橋梁相互交流，和緩兩岸之敵對氛圍。（作者為民眾黨中央委員 ）

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