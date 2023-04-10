解放軍宣布8日起至10日連續3天，進行環台（聯合利劍）軍演。自4月8日至10日總共3天，國軍偵獲共機與共艦演習數量超過以往。在軍事上，我們應該如何定性「聯合利劍」軍演？「聯合利劍」軍演的對象是誰？「聯合利劍」的影響是什麼？

如何定性「聯合利劍」？

定性分析就是針對研究對象進行「本質」的分析，透過歸納、演繹、概括等方法，期能去蕪存菁並去偽存真，達到認識事物本質、揭示內在規律。例如潛艇有聲納接觸，值更人員必須立即判斷到底聲納所接觸的是1艘敵人潛艇、或是1頭鯨魚？

歷經這幾年解放軍對台軍演，即使在局勢最嚴峻的2020年至今的3年當中，大家最擔心的一個問題：軍演會不會「由訓轉戰」？到現在為止尚未發生。

沒有發生並不表示不會發生，只是我們還不知道未來將如何發生。當我們逐漸探討「聯合利劍」的本質：演習本身的對象、目標、方法，我們發現，如果「武統」這件事情存在，國軍在防禦方面可能搞錯了方向。

沒有發生「由訓轉戰」，可能是因為：時機還不成熟、消耗國軍的物質與精神戰力、麻痹國軍的抵抗意志、堅定國軍錯誤的備戰思維；更重要的是，解放軍軍演所針對的根本就不是台灣人民，而是上層的領導階級。

例如「聯合利劍」所針對的是「蔡麥會」，沒有人會反對這個看法。針對麥卡錫，就是發給美國的一份警告備忘錄，未來只要台美高層會面，就會有進一步的軍演。針對蔡英文，就是告知大眾，「聯合利劍」的對象就是蔡英文；只是，蔡英文綁架了所有的台灣人，把戰爭風險平均分攤給每一個台灣人。

這是個極為重要的結論，若果真如此，日後解放軍的行動就不會是兩棲登陸作戰、以及登陸之後的巷戰，因為兩棲登陸作戰以及巷戰所針對的，正是廣大的台灣人。考慮到戰後的重建以及治理問題，這是個超級的社會工程，解放軍會如此做嗎？以目前解放軍實力，要做的話早就可以做了，何苦等候至今？

如果「聯合利劍」只針對蔡英文，那麼未來解放軍動武的方式也就呼之欲出：斬首戰。只要時機成熟，解放軍就可能發動斬首戰，只有斬首戰才能以最低的代價獲得最大的成功。國軍應該妥為準備「反斬首戰」，而不應把重點放在反登陸戰。

本島雖然不大，但國軍軍力分為「十」，正是陷於「備多力分」的窘境，假若解放軍集中兵力「以十攻其一」，就是在某個決戰點之上解放軍以「眾」擊國軍之「寡」，再加上解放軍牽制「分為十」的國軍部隊，使得南中北不相救援，事情就壞了。

「聯合利劍」的目標其實很明確：消耗國軍的物質與精神戰力、麻痹國軍的抵抗意志、堅定國軍錯誤的備戰思維，當時機成熟，即發起斬首戰。

當前國軍軍力分為「十」，以更少量兵力防備至少14個紅色海灘，備多力分，雖然還有廣大的後備部隊可供巷戰消耗；但在面對斬首行動，例如直接以直升機群突擊總統官邸，這些部隊可能連被消耗的機會都沒有。

斬首行動很可能是武力解決台灣問題的方式

斬首行動是一個近代才出現的軍事術語，在對手尚未察覺之前，使用飛彈等投射武器或以直升機群，精確打擊或捕獲敵方領導的行動。

斬首行動必須要符合三個條件：第一，行動之前必須能精確掌握敵人首腦位置的情報（透過內應）。第二，行動必須迅速而精準。第三，行動之後，要能夠準確預估事發後可能出現的各種後果、並妥善處置。

歷史上有許多斬首行動。在車臣問題中，車臣獨立之父杜達耶夫是俄羅斯的頭號目標。1996年4月22日，俄羅斯軍方捕捉了杜達耶夫手機信號，確認了杜達耶夫的位置。俄軍派出2架蘇-25戰機發射了2枚反輻射導彈，當場炸死了杜達耶夫及4名保鏢。

杜達耶夫被炸死之後，巴薩耶夫成為車臣政府的實權人物，準備斬首普丁。2006年巴薩耶夫準備了一支炸彈卡車隊由他親自帶隊。但遭俄羅斯特工鎖定位置，成功引爆其中1輛卡車，整個車隊出現連環爆炸，巴薩耶夫也在爆炸中死亡。

1986年，美國曾對利比亞格達費實施「斬首行動」。行動發起之後，共有5個軍事目標被美軍摧毀；但只有他的1個養女被炸死、2個兒子受傷，格達費仍然活著。這是個失敗的斬首行動。

賓拉登也是死於斬首行動。由於杜達耶夫的前車之鑒，賓拉登不再使用電話和網路，都是透過信使與外界聯絡。2010年，美國CIA監聽到了一名賓拉登信使的通話，進而鎖定賓拉登的位置。之後，美軍派出24名海豹突擊隊，「斬首」了賓拉登。

2020年美軍以察打一體無人機斬首了伊朗指揮官蘇萊曼尼，看起來簡單，不過是無人機在美軍操控下的一次精準打擊。這事件絕非簡單的斬首行動，其中涉及正確的情報、高精準度的打擊。

由此可以看出，與許多軍事目標比較起來，例如坦克部隊、飛彈陣地，敵方領導人可說是最脆弱的環節，往往也是對方重點清除或捕捉的對象。

如何準備一場斬首行動？

雖然使用精確導引武器進行遠端斬首的效率最高，但有些時候必須出動特種部隊；例如捕捉某個目標人物，這就不能使用精確導引武器。如何使用特種部隊呢？

首先，最最重要的就是情報準備工作。如果不重視情報準備工作，斬首行動很可能付出慘重代價。前述斬首行動成敗，無一不與情報有關。

其次，要使用各種特種作戰裝備。幾乎所有特戰部隊的斬首行動都在夜間，而最重要的特種作戰裝備就是夜視儀，能夠讓特種部隊利用夜色的掩護，削弱目標保衛力量的戰鬥力。

常用的夜視儀分為星光夜視儀和熱成像夜視儀兩種，但現代特種部隊使用得更多的是星光夜視儀。熱成像夜視儀的體積和重量還是偏大，特種部隊還是偏愛成像清晰、重量輕、體積小的星光夜視儀。

最後是特種部隊進入和撤離任務區。一旦特種部隊進入任務區，完成任務後，必須能夠迅速地撤離，否則就會釀成大禍。最常見的運輸工具就是搭乘直升機。例如美軍在斬首賓拉登行動中，動用了經過改裝成匿蹤的黑鷹直升機，用以運輸執行任務的特種部隊。

總的來講，斬首行動是一件極為複雜而危險的軍事行動，行動之前必須經過無數次的規劃與演練，一場斬首行動才可能獲得成功。出動特種部隊逮人的難度最高，其所必需的規劃與計算也必須更縝密。

結論

以上所說的是強國面對弱國的斬首行動，相對比較簡單，考慮因素也較少。但國軍具備相當的防禦措施，倘若解放軍真的要對台實施斬首行動，除了複雜的國際因素，光是軍事上所需考量的因素就更多了；事實上，進行一個斬首行動所需的準備，不會比兩棲登陸作戰少。

在發起斬首行動之前，解放軍必須先期癱瘓北部所有的防空設施、對大台北或北部地區實施斷網與斷通，直升機突擊群才能順利進入任務區、執行斬首行動、撤出。

建議國軍下次（39）漢光演習時，不妨演練「反斬首行動」。看起來，解放軍實施斬首行動的概率越來越高了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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