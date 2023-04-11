美東時間2023年4月8日晚（北京、台北時間4月9日晨）由環球兩岸關係研究會和全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會和上海東亞研究所贊助的《兩岸熱點》系列講座第二十八講暨閉門線上研討會在美國華盛頓舉行。會議由美國美利堅大學趙全勝教授主持，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑和上海東亞研究所所長王海良主講。來自全球各地的近30位學者參與了會議，其中王高成、庚欣、信強、劉洪鐘、海澤龍、朱誌群、汪錚、胡少華、羅歡鎮、趙宏偉、祁冬濤等專家學者在問答環節分享了看法並提問。

蕭旭岑執行長從祭祖、交流、找回自信三個方面介紹了馬英九大陸行的重要性與收穫。祭祖方面，他不僅看到了「家」的層面文化上的連結和「國」的層面對民國的祭奠，還有在清明節這個老祖宗定下的日子從「民族」的層面回歸到「兩岸都是中國人」的主題。交流方面，不僅有30位台灣年輕人與大陸大學生的交流，增進了了解與友誼，還有馬先生自然地和民眾互動，大陸以高規格接待，尤其是代表團參訪了洋山港及一些中國企業，對台灣的民眾而言都是重要的訊息。

另外，對於國民黨及蕭執行長個人而言，他也看到了國民黨繼續尊崇「中華民國」的「一中憲法」，發揮兩岸政策的優勢，重新找回自信的過程。他表示兩岸雖然制度、民情不同，但兩岸都是中國人。這個事實是不可磨滅的。但是民進黨這幾年通過教科書、南洋語係等各種工具，來造成「台灣」和「中國」是分開的敘述，而國民黨此前卻彷彿把「九二共識」當成了原罪，不太敢提。蕭執行長表示，兩岸不是兩國，遵憲才能保台。所以此行最大的意義是讓中華民國再次回到一中憲法。這樣兩岸才能繼續對話。

王海良所長首先肯定了馬英九大陸行，並稱之為「兩岸的大事」。他覺得這既是祭祖之旅、尋根之旅，同時也是和平之旅。不僅是回到故鄉去祭祖，而且是對中華民國早期的尋根，有家國情懷，也有利於兩岸和平。與此同時，王所長還看到了中華民國關於中國、中國人、振興中華的精神；看到了賓主雙方都準備得十分到位且包容尊重的精神；看到了實事求是、求同存異的精神。尤其是大陸對國民黨早期的成就保護得很好，馬先生也沒有拘泥於成見與舊事。雙方格局都很大。

訪問也取得了一些重要的成果，比如代表團一路看到了大陸的城市建設、社會發展、人文面貌，也同時可能看到了兩岸和平發展、共同繁榮的前景，看到了振興中華不是空穴來風。而因此產生的訪問後期馬先生旗幟鮮明地強調「九二共識」的氣魄，頗有一言九鼎的氣勢。當然，王所長也提到接下來，「九二共識」要被民進黨公開接受依舊難度很大，明年台灣地區的選舉結果如何也會很大程度上影響兩岸局勢，所以情況可能依舊複雜。

學者們在問答階段主要圍繞「大陸行對台灣政局的影響」「馬先生是否代表國民黨當前高層的態度」「大陸接待官員的級別」「馬先生提『九二共識』台灣選情」「從經濟交流到政治交流的深水區」「訪問規格」「馬受的歡迎與台灣人感到的面子與尊嚴」「與蔡行程對比」「武統依舊只是萬不得已」「和平統一仍然是目標」「一中框架下的交流」「國民黨新生代」「蔣萬安的立場」「兩岸有組織的促和行動」「俄烏戰爭的影響」「馬英九的真誠」「線下與線上的交流」「兩岸年輕人關心的問題」「憲法與解放思想」「民進黨對台灣媒體的控制」「綠營媒體散播謊言」「未來大陸學生訪台交流」 等話題進行了熱烈的討論。快結束時，現場學者們感到意猶未盡，並再次祝賀馬英九先生訪問大陸成功。

環球兩岸關係研究會接下來將繼續推出《兩岸熱點》系列講座。下一講，受邀學者們將以「媒體與兩岸關係」為題展開討論，《海外看世界》也將持續追踪報導。

（作者為美國克里斯多夫紐波特大學助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※