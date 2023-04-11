馬克宏總統出訪大陸，顯然雙方曾經坦白溝通過本身立場，但馬克宏在返國途中，在總統座機上接受專訪，涉及台灣發言內容，經過美國網路政論媒體Politico以《Europe must resist pressure to become ‘America’s followers,’ says Macron

—The ‘great risk’ Europe faces is getting ‘caught up in crises that are not ours,’ French president says in interview.》為題報導後卻掀起多方負面批評。當然對於馬克宏遵循戴高樂主義，不斷所強調之戰略自主，確實是讓華盛頓不太痛快，特別是表態不會扈從華盛頓，成為其對付北京之附庸，這個立場亦很明顯。

但在國內媒體紛紛轉載西方英文媒體報導評論，看起來好像馬克宏總統受到普世譴責時，吾人必須保持冷靜，並且牢記下列數點；首先，馬克宏並非政治素人，其所作所為必然經過得失精算，能夠出訪大陸並如此應對北京，絕對是透過幕僚謀士研擬評估後所得結果。因此不要認為此為個人失言失算，而要思考在水面漣漪之下，真正水有多深。

其次、就要想到馬克宏之權力基礎係來自法國選民之付託與支持，其他國家媒體如何報導評論，甚或是智庫學者專家提出負面議論，只要不能在法國社會造成政治板塊推移效應，那就是野狗吠火車。法國國家利益由法國公民所決定，法國政策由法國政府所規劃，假若有權者仍然信賴支持有能者，其他國家能否對此有所置喙，看來空間有限。

最後還是要強調，對於法國來說，能否保持其戰略自主地位是基本原則，但就目前德國對中國大陸未來政策舉棋不定，柏林對撰擬數項涉及北京重要政策文件無法定稿，在被英文媒體大力撻伐馬克宏搞昏頭前，吾人要認真觀察法國內部對馬克宏調整對北京政策之輿情反應；更重要的是馬克宏調整政策並公開表態，對於柏林會產生何種影響。

（作者為中華戰略學會資深研究員）

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