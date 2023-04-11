總統府究竟有無戰情室、有沒有與國防部軍方連線，刻正與前國安會副秘書長楊永明大打口水戰，不過台灣戰略專家分析共軍「聯合利劍」遺漏幾個細節，恐怕誤判情勢！就在共軍環台島軍演第3天之4月10日午後日本連發3則中國海軍艦船活動，首先中國航母「山東號」/17、作戰艦163、573、536、905等5艘艦船，4月7至9日在日本宮古島以南230公里至430公里一帶海域活動。8日北部戰區海軍遠海編隊3艘（103、122、889）由日本海經對馬海峽往黃海；另一艘電子偵測船/796由日本海，3日經津輕海峽，10日過日本東京以南之伊豆列島，續往西南方向航行。

另美國海軍宣布阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）10日位於南沙群島之美濟礁附近執行自由巡航任務。

回看4月10日傍晚，中國東部戰區發言人施毅宣布，8至10日舉行「環台島」戰備警巡和「聯合利劍」演習圓滿完成各項任務，全面檢驗「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。

我國防部從4月7日發現共機13架次、共艦3艘次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次）。8日瞬間激增共機71架次、共艦9艘次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域45架次）。9日共機70架次、共艦11艘次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域35架次）。10日21時新聞稿稱，迄1800時止共偵獲蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8/9及空警200/500等各型機91架次分自北、中、南逾越海峽中線、共艦12艘次（其中逾越中線及進入西南、東南空域54架次，含山東號航母艦載機殲-15）。

這次「環台島」戰備警巡與「聯合利劍」演習特點（也請參考：一張圖看清楚中共環台軍演部署、蔡麥會效應？共軍山東號航母編隊動了！、大膽預測：共軍反制「蔡麥會」的圍島鎖台行動。等等）

一、軍演層級提升至「中央軍委」。筆者從近日台日相關訊息發現，海軍兵力擴及「東部戰區」，以及「南部戰區」。可見中國自2016年1月1日頒布《中央軍委關於深化國防和軍隊改革的意見》，說明軍隊改革以「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」原則為目標，改變領導管理體制、朝聯合作戰指揮體制為重點。據信，指揮督導層級達到中國「中央軍委會」。

二、以東部戰區為主導、南部戰區為支援。從我國防部提供連日共艦數量瞬間增至12艘次，發現此次共軍「環台島」戰備警巡，除了有中國東部戰區海軍駐第3驅逐艦支隊052D型驅逐艦（滿載排水量7000噸）太原號/131與蘇州號/132、054A型護衛艦（滿載4000噸）徐州號/530、舟山號/529、福建三都澳第15護衛艦支隊054型護衛艦（滿載3900噸）馬鞍山號/525、815型電子偵察艦北極星號/791。另外還納入南部戰區海軍山東號航母/17、駐海南三亞亞龍灣第9驅逐艦支隊054A型護衛艦柳州號573、廣東湛江第3作戰支援艦支隊901型綜合補給艦查干湖號/905、駐廣東湛江第2驅逐艦支隊052D型驅逐艦焦作號/163、054A型護衛艦許昌號/536，以及079-1玉林級I級中型戰車登陸艦/791等。可見，本次。南部戰區海軍兵力，以支援東部戰區海軍為臨時任務。

三、中國航母戰位，威脅我花東空軍基地。從「山東號」航母進入台灣東部海域前夕，我方頻密發現卡-28艦載反潛直升機先後出現在台灣西南、尤其是東南之防空識別區邊緣處、所部署之位置，概約以面對我台灣東部之花蓮佳山與台東志航基地相對位置、殲-15艦載戰機正好準確在台灣防空識別區台東以東邊緣等，此不禁讓筆者產生疑慮中國「山東號」航母是否在我岸置攻船機動車射程外，以及是否有事先估算我前者基地之空軍戰機接敵、纏鬥、考量往返時間等防範之部署較佳等思考。

由於「山東號」航母編隊間有一艘052D型驅逐艦、2艘054A型護護衛艦等可提供「山東號」航母中、遠程防空反艦反潛預警能力。這編組在4月9至10日接獲此次臨時支援東部戰區在台灣東部海空域環台島戰備警巡任務結束後，「山東號」航母編隊有可能會向西太平洋南移，以接近菲律賓北部，或經巴士海峽進入南海回防，以應對美菲「並肩2023」聯合軍演。

四、海空兵力以實戰實彈、即時少部分兵力調動，取代大部隊打擊。許多專家學者均稱，此次共軍軍演比去年相較，較為「克制」、規模小。但別忘了，這些都是東部、南部各軍、兵種、各單位的部分兵力，以帶實彈實戰不打彈模擬「客製化」與「克制化」的演練。現在我們看對手是一艘，一個目標點移動。等到戰備或實況層級逐步加大，可能就是從一艘提升至三艘的戰隊或支隊8艘驅逐艦和6艘護衛艦以上的海軍作戰兵力，這些還不包含潛艦部隊、與大隊編制。

五、北部戰區遠海編隊兵力佯動吸引各國眼球。在共軍環台島軍演第3天結束後，日本防衛省統合幕僚監部連發2則，將先前中國北部戰區815A型電子偵察艦開陽星號/796與3艘作戰艦船（萬噸級055型驅逐艦鞍山號/103、052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、903A型綜合補給艦太湖號/889）之遠海編隊3月下旬先後由黃海經對馬海峽，先後進入日本海後，推斷有與俄羅斯太平洋艦隊所屬艦船進行聯演任務；其中796船則由日本海繞道經日本津輕海峽進入西太平洋之日本東部海域南下。

上述，筆者推斷中國北部戰區海軍103艦編隊行徑，是將後續東部戰區即將軍演的眼球先推至東北亞，視為佯動作為。待4月8日東部戰區在台灣周邊海空域進行軍演時，北部戰區海軍作戰艦船3艘由日本海返回黃（後續是否有俄羅斯艦隊伴隨也須持續關注）；另796電子偵察艦特意繞經日本東部海域，特意繞到美海軍「尼米茲號」航母打擊群後部，可進行電子情蒐任務。

六、本次雖然看缺登陸部隊但登陸艦出現令人遐想。本次雖然未明確見到有中國海軍陸戰隊或陸軍兩棲機步旅等登陸部隊，模擬對島礁之兩棲登陸演練。雖有專家學者稱，中國在演習或實戰中，未取得制空制海完全的把握，是不會將登陸部隊投入。然非常意有所指地出現，一艘971登陸艦航渡福建平潭附近海域。艦上有許多穿著陸軍迷彩服裝人員。查詢相關資訊，筆者發現該971登陸艦是中國南部戰區所屬玉林級I級中型戰車登陸艦。此艦8日出現在前述海域，是否8日至20日之間，有7天將在福州與平潭兩地的海域舉行不定期實彈射擊有關？亦或舉行小型兩棲登陸演練有關？需持續關注。

七、未來共軍對台軍演「部隊動後才對外發布」。去年裴洛西8月2日晚上到訪後，當天晚上解放軍宣布4日12時開始軍演4天。此次蔡英文總統出訪中南美洲後回程過境美國，與麥卡錫在台灣時間6日凌晨在加州雷根圖書館會晤。7日晚間蔡總統結束行程返回國門，解放軍連預知公告也沒有。隔天8日一早各軍兵種開始動後，共軍東部戰區發言人才發布，環台島戰備警巡與「聯合利劍」軍演。可見，解放軍改變以往先說後動的模式，轉為部隊動後，才向國際媒體發布。

八、美軍驅逐艦現蹤南沙，美菲聯演即將開始。在共軍最後一天，4月10日演習當天，美軍阿利伯克級驅逐艦「米利厄斯」號出現在南沙美濟礁附近，推斷應該是為隔天4月11日美菲聯合軍演做準備，以及擔任菲律賓西部由北至南之遠距側衛警戒與情報傳遞反映中國南部戰區海空兵力部署。重要的是，依以往美軍在南海活動之情況，非部分人士所稱，一艘美軍導彈驅逐艦就可以緩和與分散解放軍東部戰區對台灣的襲擾。畢竟共軍各戰區的每個整體軍科技術、兵力數量與軍事實力等，現足以單獨應付所負責的責任戰役區域。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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