中共3天的軍演結束。此間媒體引述學者分析報導，共軍此次操演科目，僅限於「聯合火力打擊」，並無進一步「聯合封鎖」等項目，也沒有彈道飛彈或長程火箭試射，台灣周邊海空域交通與漁業活動並不受影響。

相對於這則報導，外媒《路透社》兩天前卻報導，中國環台軍演，並在福建等地發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。一連串軍事行動使得中國沿海漁民陷入兩難，相較政治，他們更加關注自己的生計。

路透社還引述平潭某漁民的說詞表示，目前每個漁民每日收入約人民幣200至300元，遠低於養家餬口的需求，「油錢越來越貴，生活的成本也大幅上升，就算政府有補貼，仍是九牛一毛」。

報導末了，路透社引述另一名53歲的林姓漁民說法表示，希望雙方（應該是指兩岸）的關係能有所改善，「如果打仗，平潭一定是前線，國家需要我，我就去從軍。但我希望這一天永遠不會來」。

台灣學者的說詞，路透社的報導，您信誰？

台灣學者並未「舉證」漁業主管單位、各地漁會近3日的漁獲資料，也未舉證漁民的說詞，共軍環台演習究竟影不影響漁業活動，還有待考證。不過，近3日，台灣周邊海空域交通，航空器起飛降落，人員進出，一切如常，顯示共軍軍演，確實沒有影響台灣海空域交通和漁業活動。最重要的是，台灣股市並未因驚懼而大幅波動，街頭巷尾，人人「侯侯做代誌」，一片安和樂利景象。共軍軍演，於我何有哉？！

倒是《路透社》的報導，有些貓膩。中共軍演，竟然允許外媒記者跑到第一線平潭進行實地採訪？不可思議！還能讓平潭漁民對外媒發表意見？不可思議！至於那位53歲平潭漁民「國家需要我，我就去從軍」的說詞，竟然沒有大力批判台獨，更是不可思議！

瀏覽國內外媒體，閱聽新聞，彷彿霧裡看花，越看越迷糊，也是不可思議！

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