2022年8月，美眾議院議長裴洛西訪台，當時身為少數黨領袖的麥卡錫就公開表示，如果明年當選議長，也將計畫來台訪問。基於此，民進黨立委王定宇藉去年9月因公赴美的機會，親自轉交立法院院長游錫堃邀請麥卡錫來台的信函。由此可見，麥卡錫以「眾議院議長」身分來台，是民進黨與麥卡錫共謀之事。

2023年1月，美眾議院舉行議長選舉，麥卡錫歷經4天15輪投票，最終才以超過「有效當選票數」1票低空掠過，選舉過程之冗長、支持度之低，均創下歷史紀錄。

僅管如此，麥卡錫總算還是當選了議長。以他那時處境，會不爭取「做一件大事」，進而搏取民意支持的機會？如今美國民意超過八成反中，麥卡錫若依計畫來台，中共反應越強烈，就越能成就他「反共急先鋒」的英雄角色。這是難得揚名立萬的機會，他可能放棄嗎？

麥卡錫的心態不難臆測，北京看在眼裡，急在心裡。去年8月環台軍演，基本上中共只讓「台北痛」，美國樂得隔山觀虎鬥。此次若老調重彈，想必無法嚇阻搧陰風、點鬼火的華盛頓。如何讓「華盛頓痛」？北京略一思忖，必然想到了俄烏戰爭：假設中國支援俄羅斯後勤補給，或甚至武器彈藥，北約還有勝算嗎？如此一來，北約會不陷入分裂的局面？

當然，支援侵略國家，中國會毀了自己的國際形象。北京不希望走到這一步，故而私下協調華盛頓，表達麥卡錫若來台，可能採取「讓華盛頓痛」的反制作為。

華盛頓不希望走到「美中攤牌」的地步，因而於2月21日，安排吳釗燮、顧立雄、黃重諺前往美國在台協會華盛頓總部，出席台美國安會談。推測在此次會談，美方表達麥卡錫不會來台，然而會安排4月蔡總統過境美國時，在加州雷根圖書館與麥卡錫會面的決定，且相關行程安排也會給足面子。

3月20日習普會，晚宴後習近平對普丁說的那句：100年來從未出現的變革正在降臨，而我們將共同推動這變革──清楚表達若華盛頓跨越紅線，北京將「言必行，行必果」。或許這就是蔡總統此次過境美國，部分接待規格降標的原因。

誠然，麥卡錫不來台也可能是台北主動提出。果真如此，蕭美琴在美直接到麥卡錫辦公室，親自向他致歉，何須勞動台北國安團隊大陣仗前往華府？若為了向麥卡錫表達「正式、隆重」的歉意，訪問團也應前往拜會麥卡錫，而不是出席「台美國安會談」。

基於上述分析，「麥卡錫不來台」理應是北京與華盛頓私下協商所得。外交重點在「不要讓別人下不了台」，此次華盛頓並未讓北京下不了台，因而北京採取的軍事行動也就相對收斂。

（作者為海軍前艦長）

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