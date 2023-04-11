人的無知概分兩種，一種是沒知識的「真無知」，另一種是諂媚的「裝無知」。真無知可用書救，但假無知是官癌沒藥醫。

日前馬英九回大陸家鄉掃墓，引起綠營鋪天蓋地的批判，此乃意料中之事不足為奇，但令人驚訝的是竟有位台大土木系的王義川博士，其擔任過諸多縣市都市計劃委員、台中市交通局長、台灣智庫策略長等要職，照常理其人面、世面、場面等閱歷均優，怎會說出比地下電台賣膏藥還荒謬的言論。

這位前台中市交通局長在政論節目上以非常激動的口氣說：「馬英九座椅的靠背是阿共弄給你的，中國高鐵沒有那個靠背；連高鐵桌面上那條白色餐巾桌布也沒有，那都是自己帶的…」。

聽了王博士這種近乎「中二」程度之言，如果是王瑞德說就不足為奇，因王名嘴曾說「中共的飛彈是打不到台東，因為地球是圓的…」。令人好奇的是，其神邏輯如何解釋俄羅斯的導彈是怎麼打中烏克蘭的發電廠？美國當年如何用導彈打中南聯盟的中國大使館？難不成地球有地方是圓的、有地方是方的嗎？

當王名嘴遇到王博士，真的擦出「反智」火花。筆者無意出糗「台灣智庫策略長」。有關大陸高鐵的座位有無靠背?我的答覆及建議如下：第一、我本人坐過靠背的高鐵︰第二、不妨問一下在大陸經商的台大諸親友們；第三、上網查詢「蘇昭旭老師的全球鐵道視野部落格」，相信蘇老師會替王局長免費上一堂大陸高鐵課程。

另外也請王局長順帶查詢習近平迎接法國總統馬克宏的「紅地毯」，是不是馬總統自己帶的？三軍儀隊是不花錢租來的？以解眾惑。媒體為了收視率當然可以批評大陸的現況，但要就事論事不要離譜到失智，因為現在兩岸的交通資訊極其方便，真偽很容易分辨，主持人把政論節目搞到頻頻翻車變成搞笑節目，也算一絕。

就如去年某財經名嘴在節目上聲稱「大陸人連榨菜、茶葉蛋都吃不起…」。害我今年回廉江掃墓時，親友早餐都準備荷包蛋及白煮蛋，還問我要不要帶一箱回台灣，搞得我哭笑不得。廉江縣就在湛江旁，連四線城市都排不到，但市容與高雄相距不遠。

接著再談最經典的翻車王-「抖內將軍」于北辰，這位讓國防大學戰爭學院老師齊落淚的草包將軍，其驚世駭俗的言論「車載斗量」。但以其軍事專業的裝甲兵科而言，怎會離譜說大陸沿海都是土造房屋，戰車一衝就垮，不像台灣高樓林立，解放軍戰車火力難以發揮等乖論。經此，「土房哥」外號紅遍海峽兩岸。

至於其「西漢、東漢都說對方是偽政權…」的歷史觀，「要跟解放軍將軍單挑等」街頭幫派的口吻，哪像一位將軍應有的言行。當然啦！這些博士將軍名嘴們，只要高喊愛台灣就可以遮掩一切。究其內心深處的真愛，用《愛江山更愛美人》這首歌來詮釋應是非常貼切，只要把江山改成台灣，美人改成台幣即可。

很多美國人因為自大和無知，搞出一些啼笑皆非的笑話。在海外版抖音上，一位博主丟出一個問題：「美國人對你說過最愚蠢的話是甚麼？」覆曰：「等等！其它一些國家也有總統嗎？我以為只有美國有。」難怪大文豪馬克吐溫會有感而發：「不要跟傻瓜爭論，旁人可能看不出你們的區別！」

（作者為大學講師）