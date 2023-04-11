大陸反制蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會面的軍演告一段落，規模與強度不及去年8月裴洛西訪台，但對台灣國家安全而言，卻出現三大危機：一、台海安全屏障與東部安全縱深兩大傳統戰略優勢不復存在，台灣全境在數分鐘內都可能遭到襲擊。二、美中共存競爭及管控風險的努力已發揮作用，美中共管台灣情境並非不可想像。三、在台灣問題上大陸絕無妥協空間，國際支持台灣力量越強，大陸反應越激烈。

馬克宏敏感提戰略自主

麥卡錫是台灣元首在美國本土會見的最高階層政治領袖，蔡政府高調界定「蔡麥會」是台灣走向世界的大突破，預期美台關係可更上層樓，但這只是自我感覺良好的表象。大陸軍演的同時，法國總統馬克宏正在中國訪問，他在返國飛機上告訴媒體，歐洲應維持「戰略自主」，不應扈從美國，避免因台灣問題而捲入美中衝突。

另一方面，在習近平、馬克宏及歐盟執委會主席馮德萊恩三方對談中，馮德萊恩強調台海穩定極為重要，威脅以武力改變現狀是不可接受的，習近平激烈回應，「誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳」。隨後習近平單獨與馬克宏在廣州會談，並說服馬克宏接受中國的立場。馬克宏的宣示雖引起批評，但不能否認德國、西班牙、法國、巴西等國領袖絡繹於途訪問大陸的事實，他們都努力在兩大強權競爭中尋找自己適當的位置，而避免選邊。

美中戰略競爭關係也出現微妙的轉變。自美國戰鬥機擊落大陸飄浮氣球事件，美中關係加速惡化，習近平於3月初「兩會」期間公開批判「美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」，國務卿布林肯訪中受阻，習近平不回應拜登的通話訴求。蔡英文政府判斷，美中關係走上不歸路，是透過蔡麥會創造外交突破，提升美台關係的良機。

但蔡政府忽略了拜登政府希望改善美中關係的訊號，首先，國防部長奧斯汀3月底在國會表示，他不認為中共對台灣的攻擊迫在眉睫，或者是不可避免；接著拜登2度表示希望與習近平通話；蔡麥會消息曝光後，拜登政府積極展開風險管控，強調美國一中政策不變，中共不應過度反應，國家安全顧問蘇利文與中共中央外事辦主任王毅直接通話，企圖說服中共不要採取激烈反制行動。

美中共管台灣控管風險

蔡麥會後，布林肯持續低調，強調美國一向很清楚，不要、也不尋求衝突，也不試圖圍堵中國，相反的，美方要維持和平、穩定，製造機會。關於台灣問題，他表示，美國政策幾十年來保持一致，兩岸任何歧見都應和平解決，任何一方不應片面破壞現狀，一改過去幾個月動輒強調要加強台灣軍備，強化威懾力量的好戰立場。

某種程度上，蔡麥會原本是對美中戰略定力及互信關係的考驗，卻反而帶給雙方扭轉關係的契機。中共在馬克宏與馮德萊恩離境後才展開演習，是顧及其好不容易營造的國際和平形象，以及回饋拜登政府淡化、冷處理蔡英文過境美國。3天環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，共出動232架次戰機在台海周邊活動，其中134架次逾越台海；偵獲32艘次大陸軍艦，其中包括山東號航母，並出動艦載機與直升機參與演習。

就出動軍艦與飛機數量而言，這次演習堪稱規模龐大，但未見飛彈穿越台灣，亦未落到日本專屬經濟海域，可見這次演習只鎖定台灣極限施壓，並未對美國與日本造成直接軍事壓力。美國印太司令部輕描淡寫「密切監控台海周邊活動」，並沒有明顯調動軍力，多少說明了雙方的節制、甚至默契。

美中戰略競爭勢不可轉，台灣問題更是潛在衝突的熱點，但以蔡麥會的經驗，雙方應可有效管控風險，負責任處理競爭，避免流於衝突，對中共而言，統一台灣是長期、歷史性任務，若美中能摸索出一條共管台灣之道，就不會有訴諸軍事行動的急迫感，但民進黨以勝選為優先，以為放煙火般的突破可以保障台灣安全，這才是台灣安全最大的破口。