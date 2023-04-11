據外媒報導，日前有許多美國的機密文件被上傳到推特、Telegram、Discord和4chan等平台上，內容相當精采，從五角大廈判斷烏克蘭防空能力不足到美方計畫如何援助都在內，甚至還包括美國監聽盟友韓國的內容。而美國政府已承認這些內容多為真確而非捏造，這也讓華府震驚且措手不及。

此一外洩的機密文件，再次證明美國是當之無愧的「全球性監聽大國」，對動輒指責其他國家搞監聽、間諜的美國而言，無疑是一記火辣耳光。

外洩機密文件顯示，美國不僅窺伺敵對國家的情報，也監視自己的盟友；美國不僅有無遠弗屆的「長臂管轄權」，也有監聽全球的「千里眼順風耳」，例如其亞洲最鐵桿的盟邦韓國的安全單位就被美國一覽無遺，文件中可看到內部高官對話的紀錄。

這個事件讓外界再次想起2013年發生的「稜鏡門」事件，美國國安局雇員史諾登洩露美國如何監聽美國公民，並在全球都搞監聽的事件，敵對國家固然理所當然在監聽之列，連盟國領袖也不放過，如當時的德國總理梅克爾的手機也被美國監聽。

美國這幾年對大陸發起貿易戰、科技戰等，在世界各地圍堵大陸的電信龍頭華為，要求盟邦不得採用華為設備；對內則強迫大陸的社交媒體把股權賣給美國企業，否則要禁用，其理由都是說大陸會透過這些電信設備、社交媒體等，對美國進行監聽、間諜活動。

雖然美國從未有任何證據證明大陸利用這些方式進行間諜活動，但說久了也好像真的一樣。只是再怎麼樣，相較美國多次被逮到在全球監聽的「豐功偉業」，「監聽大國」的封號還是只有美國才當得起！