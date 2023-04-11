前總統馬英九在大陸祭祖訪問時表示，依照《中華民國憲法》與增修條文等，「台灣和大陸都屬於一個中國」，並提到中共憲法前言指「台灣是中國不可分割的一部分」。對此，台灣制憲基金會發布新聞稿駁斥，指馬英九的看法不但在法律上站不住腳，也為大陸提供侵略台灣的藉口，對台灣安全形成極大的破口。

坦白說，作為一位政治工作者，真的可以理解並接受台灣制憲基金會對有關台灣未來前途任何可以「自成一家」的看法，這除了證明中華民國是民主自由與法治的國家；更重要的就是，這是發揮民主ABC大哉問的思想、言論自由真諦，「我不認同你，但誓死捍衛你說話的權利」。

然而，話又說回來，如果台灣制憲基金會這番話真要讓人感到敬重，那麼，至少也應誠實坦白、頭腦清楚吧。

講白了，有關前總統馬英九依照《中華民國憲法》與「兩岸人民關係條例」，來說明當下不論「台灣」或「中國大陸」都是屬於「一個中國」的政治論述，從法律明文規定的角度來看，哪裡有錯？哪裡有問題？

更遑論馬英九還引用「中共憲法」上的「台灣是中國不可分割的一部分」，試問，馬英九的「一個中國」指的難道不就是1912年由國父孫中山所創建的中華民國？這邏輯與思維到底哪裡站不住腳？

再退一萬步來說，不論台灣制憲基金會有無「借殼上市、漸進去中」的「政治獨台理念」實務做法，也不管全面執政、全面過半的民進黨政府有無道德勇氣，甚或有掛羊頭、賣狗肉的道德瑕疵不說，如果真的認為馬英九的說法會成為大陸侵略台灣的藉口，對安全形成極大破口，那麼，正本清源、一勞永逸的「正辦」，不就是徹徹底底的「正名與制憲」嗎？

因此，「台灣制憲基金會」究竟在等什麼呢？是「等待果陀」，還是癡癡守著早已凍結「台獨黨綱」的蔡英文繼續擺爛裝傻下去？革命不是請客吃飯，所以這當然不該是「勇敢台灣人」該有的做法。

除非，台灣制憲基金會根本就只想「打假球、刷存在感」，否則，又怎會找上目前根本沒有實權的馬英九來開刀呢？

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