日前，曾撰《中國：從潛龍勿用到見龍在田》一文，分析中國的運勢與走向；作為對應，同樣亦可從《易經》「乾卦」的六爻來觀察分析美國的運勢與走向。

「乾卦」六爻，分別形容龍在不同階段中的不同表現，六爻分別是：一、潛龍勿用；二、見龍在田；三、君子終日乾乾；四、或躍在淵；五、飛龍在天；六、亢龍有悔。其中最關鍵的是一、二、五、六這4個爻；分別是潛龍、見龍、飛龍、亢龍，以下即以此四爻來觀察分析。美國自上上世紀以來迄今的運勢變化，及未來走勢。

1890年前後，美國GDP超過英國成全球第一，但美國並不張揚，秉持的「門羅主義」可理解為「人不犯我，我不犯人」，直到1941年日本偷襲珍珠港，這才激怒了美國，與日本展開了太平洋戰爭。所以，從1890年至1941年，是美國「潛龍勿用」階段，即自認尚弱小，不與人爭，韜光養晦，直到1941年被迫出山。

1941年之後，美國進入二戰，大展雄風，成為同盟國最終戰勝軸心國的最大關鍵。從1941年至1945年二戰結束，美國徹底走出了「潛龍勿用」，進入了「見龍在田」階段。

見龍，同現龍，意味美國已不再弱小，不宜再潛藏於水中，應可經由三、四兩爻，及整天勤奮努力、毫不懈怠（終日乾乾），及在深淵練習跳躍、加強鍛鍊（或躍在淵），進一步壯大實力，為進入第五爻「飛龍在天」做足準備。

飛龍在天，是龍一生中最輝煌的時刻。就美國運勢而言，此一階段始於二戰結束的1945年，經冷戰，到1991年冷戰結束拖垮蘇聯，再延續至新舊世紀之交的2000年。

自1945年至2000年，在歷經兩次世界大戰後，全球百廢待舉，唯美國不但無傷，反因戰爭振興了經濟，戰後又吸納了全球人才與資本，國力大增；當時美國體制運行無礙，美國主導建構的國際體系也讓美國核心競爭力充分發揮，進一步厚實了美國綜合實力。1991年蘇聯解體後，美國一躍成為全球唯一超強，國勢國威於2000年臻於巔峰。可惜美國不諳中國哲理，不懂持盈保泰，反而走向霸權之路，遂使得美國的「飛龍在天」未能持久，進入新世紀後即難以為繼。

1971年8月15日，美國單方面對全球毀諾，宣布美元與黃金脫鉤，擁有了獨占性印鈔權，開始向全球各國課徵「鑄幣稅」，加上美國構建的SWIFT，自此走上了金融霸權；更有甚者，美國食髓知味，還進一步走上了政治霸權、軍事霸權、科技霸權、經濟霸權及文化霸權，集所有天下霸權於一身，這就終於開始受到反撲，自食惡果了。

2001年的911事件，接下來兩場反恐戰爭，又繼之以2008年爆發世紀金融海嘯，美國元氣大傷，債台高築，這就意味著美國已開始步入了「亢龍有悔」的第六爻了。

未來美國的運勢怎麼看，我看是繼續往下走。因美國是一個高純度的資本主義體制，資本利益集團控制了一切，所有政策均為資本利益集團服務，基本不存在任何能進行自我矯正的基因或機制，一旦步入「亢龍有悔」即難以回頭，這其實也是天下所有霸權的宿命。古云「族秦者，秦也，非天下也。」旨哉斯言也！

（作者為鳳凰衛視資深評論員）