馬英九前總統這次率團至中國大陸的祭祖之旅，最重要的貢獻就是在兩岸緊張、冰封數年之後，打開了一條可能的航路，開啟兩岸重新交流的契機。然而，只靠卸任總統的一次旅程，當然不可能扭乾轉坤。破冰船開路之後，後面的「船隊」必須跟上，才能真正打開一條順暢的航路；更重要的，是營造「暖化」的氣氛去融冰。這就要看兩岸的政府、政治人物，以及人民的智慧了。

馬英九怎麼破冰的？一是依據憲法的政治立場，二是同理的文化情感。兩岸雖然在體制與生活方式上有很大的歧異，但馬英九證明了，若能找出並訴諸兩岸之「同」，那就有融冰擁抱的可能。在境界上，這就跟那些拚命鑽在「異」裡面不肯出來的人，有天壤之別。

想想看，兩岸各有憲法，各自規定不同的政治體制與認同，這似乎是無可化解的「異」。民進黨近年來在官方說法上，也就不斷冒出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的話語來，看來似在測試某種「兩個中國」的底線─即使中華民國憲法與法律從未稱對岸為「中華人民共和國」。

馬英九則正確地指出，雖然中華民國憲法與中華人民共和國憲法規定大大不同，但相同之處在於都是「一個中國」。也就是說，民進黨把兩岸的「異」放大，還加油添醋增加了憲法所未承認的「兩中」來刺激對方。而馬英九則是在諸多差異中，不失尊嚴地找出對方聽得下去，願意接受的「中華民國包含大陸地區」來對話。事實證明，馬英九的「一中各表」是成功的─只要「『各』表」而不是叫對方公然承認（就像我們的法律也不認「中華人民共和國」一樣）。民進黨把「異」放大，作為拒絕握手的理由；馬英九把「同」顯出，讓兩岸有握手的基礎。高下之分，昭然若揭。

至於同理文化情感上，馬英九更是做得淋漓盡致。祭祖掃墓，天經地義，回到故鄉的哽咽拭淚也是所有人（特別是華人）都能夠同理的。他在湖南大學的交流會上，全程大段以湖南話致詞，展現「湘潭伢子」的原汁原味，語驚四座。也就是有這種「認同」、「情誼」，才能為後面講的「中華民國憲法」鋪墊。他在各個場合中暢談中國古典詩詞典故，於中山陵與南京大屠殺紀念館以毛筆題字，走過民國與抗戰遺跡更是如數家珍（甚至可以給導覽員上課）。在講究「自己人」的華人文化中，這種不喊口號，卻自然流露的強烈「中華民族」情懷，也能擄獲許多人的心。

同理、共情，就是「一家親」的最佳展現。這讓大陸人民願意信任，你雖然跟我們還是有很多「異」處，但你是「我們自己人」，不會跟著外人來打擊挑剔我們。這和一些滿口友善好話，但骨子裡就是要「找麻煩」的「外人」，就是不同。有了這個「我相信你」的前提，共識才有可能。

當然，一艘破冰船只能開個頭。所以本次同行的台灣青年學生及大陸學生之間的交流就非常重要。在陸生、陸客風潮不再之後，這些「大九學堂」的學子，有許多人是首次踏上中國大陸的土地，接觸大陸的人民。雖然短暫的高規格接待旅程，大陸官方也展現十足的熱忱，但距離「認識中國大陸」還遠得很。不過呢，沒關係，這是「破冰」，只是個開始。

我們都知道，檯面上的交流座談是個「官式」的行動，接下來大家交換微信，彼此追蹤，這才是真正「交流」的開始。馬英九也在多處場合，一再呼籲陸方與我方回到當年陸生來台的時刻，讓兩岸青年學生可以面對面交往，這才是融冰的最佳武器。

當然，要融冰也不能只靠台灣，更不能只期待馬英九。馬多次提醒，大陸方面對台灣人的情緒、感覺也該多多理解。尤其現在中國大陸強盛崛起，更應展現自信下的大度。兩岸一家親，可家人之間往往有太多的恩怨情仇，情緒非常細緻複雜，強大的一方更要溫柔對待，同理包容。（例如，「馬先生」可以冒出「總統」、「中華民國」，那其他在大陸工作的台商、演藝人員，說溜嘴講出類似的話，可以一笑置之嗎？）畢竟融冰靠的是溫暖陽光，不是凜冽北風。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）